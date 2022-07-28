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KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavları saat kaçta başlayacak 2022? KPSS lisans sınavı başlangıç ve bitiş saatleri!

28.07.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavlarının saat kaçta başlayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi 31 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek sınava ilişkin internette araştırma yapıyor. Peki KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavları saat kaçta başlayacak? İşte KPSS lisans sınavı başlangıç ve bitiş saatleri...

KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavları saat kaçta başlayacak 2022? KPSS lisans sınavı başlangıç ve bitiş saatleri!

KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavlarının saat kaçta başlayacağı ve kaç saat süreceği konusunda bilgi edinmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Sınav önümüzdeki pazar günü yapılacak. Peki KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavları saat kaçta başlayacak 2022? KPSS lisans sınavı başlangıç ve bitiş saatleri ile ilgili detaylar haberimizde...

KPSS GENEL KÜLTÜR - GENEL YETENEK VE EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVLARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK 2022?

KPSS lisans sınavı 31 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.

100 dakika sürecek olan Eğitim Bilimleri sınavı saat 16:25'te bitecek. Böylelikle KPSS maratonun ilk adımı sona ermiş olacak.

Genel Kültür Genel Yetenek sınavının süresi ise 130 dakika süre. Adaylar bu süre zarfında 60 Genel Kültür, 60 Genel Yetenek sorusu olmak üzere toplam 120 soruyu yanıtlamaya çalışacak.

Eğitim Bilimleri sınavının süresi ise 100 dakika olarak açıklandı. Sınavda adaylara 80 soru yöneltilecek.

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