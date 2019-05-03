Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı için sıkça sorulan sorular ve cevapları yayımlandı.

Kamuoyunda anlaşılmayan hususlara açıklık getirmek amacıyla 2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'na ilişkin 33 "sıkça sorulan soru ve cevabı" ÖSYM'nin internet sitesinden paylaşıldı.

Buna göre başvuruları 15 Mayıs tarihinde sona erecek olan 2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'na, kamu kurum ve kuruluşlarının A grubu kadrolarına veya Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) öğretmen kadrolarına başvurmak isteyenler katılabilecek. Sınava lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan, ancak sınavın iki yıl olan geçerlik süresi içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumdaki adaylar başvurabilecek.

2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı, genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarında yapılacak. Sınavın "genel yetenek-genel kültür" oturumu tüm adaylar için zorunlu olacakken, diğer oturumlara adaylar tercihine bağlı olarak katılacak.