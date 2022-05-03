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KPSS lisans başvuruları ne zaman hangi gün yapılacak? 2022 ÖSYM KPSS Lisans başvuru ve sınav tarihi

03.05.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS lisans başvuruları ne zaman hangi gün yapılacak sorusunun yanıtı, memur olabilme hayaliyle sınava katılım sağlamak isteyen kişiler tarafından sorgulanmaya başladı. Her yıl ÖSYM tarafından ülke genelinde düzenlenen KPSS sınavlarının bu yıl hangi tarihlerde yapılacağı belli oldu. KPSS lisans başvuruları ÖSYM'nin AİS sisteminden yapılacak. Peki, KPSS lisans başvuruları ne zaman hangi gün yapılacak? İşte 2022 ÖSYM KPSS Lisans başvuru ve sınav tarihi.

KPSS lisans başvuruları ne zaman hangi gün yapılacak? 2022 ÖSYM KPSS Lisans başvuru ve sınav tarihi

KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim sınavlarının başvuru tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Bu yıl yine binlerce kişinin katılım sağlayacağı başvuru ve sınavlar için tarihler belirlendi. Mayıs ayının gelmesiyle birlikte KPSS lisans başvuru ve sınav tarihleri sorgulanmaya başladı. Peki, KPSS lisans başvuruları ne zaman hangi gün yapılacak? İşte 2022 ÖSYM KPSS Lisans başvuru ve sınav tarihi.

KPSS LİSANS-ÖNLİSANS VE ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek.

KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde sona erecek.

KPSS ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar devam edecek.

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2022 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak. Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi 31 Temmuz’da düzenlenecek.

Alan bilgisi ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos’ta yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

KPSS ön lisans oturumu 2 Ekim’de yapılacak.

KPSS ortaöğretim oturumu 6 Kasım’da gerçekleştirilecek.

KPSS DHBT ise 27 Kasım tarihinde düzenlenecek.

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KPSS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bu sınav sonucuna göre kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımlarına başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak.

b) 18 yaşını tamamlamış olmak.

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.

f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmî sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

g) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

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