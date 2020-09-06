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KPSS maratonu sona erdi!

EĞİTİM HABERLERİ  | 06.09.2020 17:19 | Son Güncelleme

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'nın bugün iki oturumu yapıldı. Adaylar sabah saatlerinde ilk oturum olan “Genel Kültür ve Genel Yetenek" sınavının ardından öğleden sonra "Lisans Eğitim Bilimleri" sınavına girdi.

KPSS maratonu sona erdi!

KPSS maratonu bugün sona erdi. Adaylar, sabah saat 10.15'te ilk sınav olan “Genel Kültür ve Genel Yetenek" sınavına girdi. Öğleden sonraki oturumda ise “Lisans Eğitim Bilimleri" sınavı yapıldı. 13 Eylül'de ise, Alan Bilgisi Sınavı yapılacak. Sınavdan çıkan öğrencilerden Türk Dili ve Edebiyatı mezunu Esra Arslan, “Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavı güzeldi geçti. Ancak eğitim bilimleri sınavında zorlandım. Zamanım yetti, süre sıkıntısı yaşamadım. Bu sene mezun oldum, ilk kez sınava girdim. Bu seneden pek ümitli değilim ama seneye çok iyi hazırlanıp geleceğim" dedi.

"BİRAZ SÜRE SIKINTISI YAŞADIM"

Sınava giren Büşra Çelikkol, ise "Sınav gayet güzeldi. Çelişkide kaldığım sorular oldu ama yine de iyi geçti. Genel Yetenek bölümünde zorlandım. Türkçe ve Matematik daha iyiydi. Eğitim bilimlerinde sonlar doğru biraz süre sıkıntısı yaşadım" diye konuştu.

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