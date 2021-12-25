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KPSS ne zaman? 2022 KPSS başvuru tarihi belli oldu mu?

25.12.2021 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamuda çalışmak isteyen binlerce adayın gözleri KPSS'nin (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin yapılacak açıklamaya çevrilmişti. KPSS sınav tarihi ve başvuru zamanı açıklandı. İşte merak edilenler...

KPSS ne zaman? 2022 KPSS başvuru tarihi belli oldu mu?

KPSS'ye her sene milyonlarca aday katılım sağlıyor ve söz konusu sınavda milyonlarca aday ter döküyor. KPSS 2022 sınavlarının ne zaman gerçekleştirileceği bir süredir merak konusuydu. Adayların aklındaki soru işaretlerini silecek açıklama geldi. İşte KPSS başvuru tarihleri...

KPSS 2022 NE ZAMAN?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 31 Temmuz'da gerçekleştirilecek. KPSS Alan Bilgisi oturumu 6-7 Ağustos'ta yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. İşte diğer sınavların tarihleri:

  • EKPSS 24 Nisan'da yapılacak.

  • KPSS Önlisans 2 Ekim'de yapılacak.

  • KPSS Ortaöğretim 6 Kasım'da yapılacak.

  • KPSS DHBT 27 Kasım'da yapılacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

KPSS LİSANS: KPSS Alan Bilgisi, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav sonuçları 2 Eylül'de açıklanacak. KPSS ORTAÖĞRETİM: KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 1 Aralık'ta açıklanacak. KPSS ÖNLİSANS: KPSS önlisans sonuçları 27 Ekim tarihinde açıklanacak.

KPSS SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KPSS LİSANS: KPSS Alan Bilgisi, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav başvurusu 24.05.2022 ile 06.06.2022 tarihileri arasında yapılacak. KPSS ORTAÖĞRETİM: KPSS Ortaöğretim başvurusu 01.09.2022 ile 13.09.2022 tarihleri arasında yapılacak. KPSS ÖNLİSANS: KPSS önlisans başvurusu 03.08.2022 ile 15.08.2022 arasında yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
sınav KPSS
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