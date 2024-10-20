KPSS ÖABT nedir? KPSS ÖABT kaç soru, kaç dakika?

Her yıl KPSS sınavları sayesinde çeşitli görevler için birçok kamu kurumunda istihdam sağlanmaktadır. Dini hizmet veren görevlilerden öğretmenliğe kadar çeşitli ve farklı alanlarda istihdam sağlayan bu sınavdan gerekli ve yeterli puanı alan kişilerin atamaları gerçekleştirilir. Bu sınava belli şartları yerine getiren herkes girebilir.

KPSS ÖABT nedir?

Genel olarak kısaltılmış hâli ile kullanılan KPSS sınavı, Kamu Personeli Seçme Sınavı anlamına gelir. Bu sınavın alanlarından biri olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ise kısaca ÖABT olarak isimlendirilmiştir. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi lisans düzeyinde bir sınavdır.

Öğretmen kadroları için ÖABT sınavına başvuran ve bu sınava girmek isteyen adaylar, sınavın çeşitli oturumlarına ve alanlarına bağlı olacak bir şekilde Öğretmenlik Alan Bilgi Testi’ne katılmakla yükümlüdürler.

KPSS ÖABT kaç sorudan oluşur?

KPSS ÖABT başvuruları her yıl önceden belirlenen ve açıklanan tarihler arasında yapılır. Her yıl KPSS ÖABT sınav tarihleri ve başvuru tarihleri takip edilmelidir. Girilen sınavın ardından KPSS ÖABT sonuçlarına göre atamalar yapılır.

Bu sınavın soru sayısı farklı testlere göre çeşitlilik gösterir. Örnek olarak Genel Yetenek ve Genel Kültür alanında 2 bölümde toplam 120 soru bulunmaktadır. ÖABT kaç dakika süreceği de soru sayısına göre değişiklik gösterir.

Soru dağılımı ise şu şekildedir:

Genel yetenek ve genel kültür – 120 soru – 130 dakika

Eğitim bilimleri – 80 Soru – 100 dakika

ÖABT Alan bilgi testi – 45 Soru, Alan eğitim testi – 30 soru – 120 dakika

KPSS ÖABT ne zaman yapılır?

Türkçe, lise matematik, coğrafya, tarih, edebiyat, sosyal bilgiler gibi KPSS ÖABT branşları bulunur. Sınavların ne zaman yapılacağı ise ÖSYM sitesinden takip edilebilir. Örnek olarak 2024 yılı sınavları 4 Ağustos 2024 tarihinde yapılmıştır.

KPSS ÖABT puan hesaplamaları da özel formüllerle yapılır ve geçmiş yıllarda yapılan sınavlardaki istatistiki veriler hesaba katılır. Sınav yılı, alan, kaç soruda kaç doğru ve kaç yanlış yapıldığı gibi bilgiler girilerek otomatik hesaplama sayfaları da kullanılabilmektedir.