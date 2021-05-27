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KPSS öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2021 KPSS başvuru tarihleri

27.05.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca aday KPSS öğretmenlik başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Resmi açıklama geldi mi? KPSS öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2021 KPSS başvuru tarihleri...

KPSS öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2021 KPSS başvuru tarihleri

Memur adaylarının sınava hazırlık aşaması devam ediyor. Milyonlarca aday heyecanla KPSS başvuru tarihini araştırıyor. KPSS'de adaylara genel kültür ve genel yetenek soruları soruluyor. Peki KPSS öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2021 KPSS başvuru tarihleri...

KPSS ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 28 Mayıs 2021'de başlayıp 14 Haziran 2021'de sona erecek.

2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos’ta yapılacak.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos’ta düzenlenecek.

ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

Geçen sene KPSS için başvuru ücreti 80 TL olarak açıklanmıştu. Bu yıl ise söz konusu ücretin ne kadar olacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak bu yıl ki ücretin, geçen yıla oranla daha yüksek olarak açıklanması beklentiler arasında yer alıyor.

KPSS KONULARI

KPSS'de adaylara 60 genel yetenek, 60 genel kültür soruları soruluyor. Toplam 120 soru için adaylara verilen süre 130 dakikadır.

Türkçe Konuları

Sözcüğün ve Söz gruplarının Anlamı
Cümlenin Anlamı ve Yorumu
Sözcük Türleri
Sözcüğün Yapısı ve Ekler
Cümlenin Ögeleri
Cümlenin Türleri
Ses Olayları
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Anlatım Bozukları
Paragraf
Paragrafta Anlatım Yolları, Biçimleri
Sözel Muhakeme ve Mantık

Matematik Konuları

Temel Kavramlar ve Çözümleme
Bölme, Bölünebilme Kuralları
Asal Çarpanlara Ayırma, OBEB, EKOK
Rasyonel Sayılar ve Ondalık Sayılar
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Üslü Sayılar ve Köklü Sayılar
Faktöriyel
Çarpanlara Ayırma
Oran ve Orantı
Denklem Çözme
Sayı Problemleri
Kesir Problemleri
Yaş Problemleri
İşçi-Havuz Problemleri
Hareket Problemleri
Yüzde Kar – Zarar, Faiz Problemleri
Karışım Problemleri
Grafik Problemleri
Kümeler ve İşlem
Bağıntı ve Fonksiyon
Modüler Aritmetik
Permütasyon
Kombinasyon ve Olasılık
Sayısal Mantık ve Şekil Yetenek

Geometri Konuları

Doğru Açılar
Üçgende Açılar
Üçgende Açı-Kenar Bağlantıları
Özel Üçgenler
Açıortay-Kenarortay Bağlantıları
Üçgende Alan
Üçgende Benzerlik
Dörtgenler ve Çokgenler
Çember ve Daire
Analtik Geometri
Katı Cisimler

Tarih Konuları

İslamiyet’ten Önceki Türk Devletleri
İlk Müslüman Türk Devletleri
Osmanlı Devleti Siyaseti
Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlık

Yüzyılda Osmanlı
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
Kurtuluş Savaşı Cepheleri
Devrim Tarihi
Atatürk Dönemi İç ve Dış Politika
Atatürk İlkeleri
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
KPSS Lisans Coğrafya Konuları

Türkiye’ nin Fiziki Coğrafyası
Türkiye’ nin Coğrafi Konumu
Türkiye’ nin Yer şekilleri Su Örtüsü
Türkiye’ nin İklimi ve Bitki Örtüsü
Toprak, Doğa ve Çevre
Türkiye’ ninBeşeri Coğrafyası
Türkiye’ nin Ekonomik Coğrafyası
Tarım, Hayvancılık ve Orman
Madenler Ve Enerji Kaynakları
Sanayi, Ticaret, Ulaşım ve Turizm
Türkiye’nin Bölgeler Coğrafyası

KPSS Lisans Vatandaşlık Konuları

Hukuka Giriş
Anayasal Gelişmeler
Genel Esaslar ve Temel Haklar
Yasama, Yürütme, Yargı ve İdari Yapı
Uluslararası Örgütler


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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM KPSS
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