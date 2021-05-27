Memur adaylarının sınava hazırlık aşaması devam ediyor. Milyonlarca aday heyecanla KPSS başvuru tarihini araştırıyor. KPSS'de adaylara genel kültür ve genel yetenek soruları soruluyor. Peki KPSS öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2021 KPSS başvuru tarihleri... KPSS ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 28 Mayıs 2021'de başlayıp 14 Haziran 2021'de sona erecek. 2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos’ta yapılacak. 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos’ta düzenlenecek. ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek. Geçen sene KPSS için başvuru ücreti 80 TL olarak açıklanmıştu. Bu yıl ise söz konusu ücretin ne kadar olacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak bu yıl ki ücretin, geçen yıla oranla daha yüksek olarak açıklanması beklentiler arasında yer alıyor. KPSS KONULARI KPSS'de adaylara 60 genel yetenek, 60 genel kültür soruları soruluyor. Toplam 120 soru için adaylara verilen süre 130 dakikadır.

Türkçe Konuları Sözcüğün ve Söz gruplarının Anlamı

Cümlenin Anlamı ve Yorumu

Sözcük Türleri

Sözcüğün Yapısı ve Ekler

Cümlenin Ögeleri

Cümlenin Türleri

Ses Olayları

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Anlatım Bozukları

Paragraf

Paragrafta Anlatım Yolları, Biçimleri

Sözel Muhakeme ve Mantık Matematik Konuları Temel Kavramlar ve Çözümleme

Bölme, Bölünebilme Kuralları

Asal Çarpanlara Ayırma, OBEB, EKOK

Rasyonel Sayılar ve Ondalık Sayılar

Basit Eşitsizlikler

Mutlak Değer

Üslü Sayılar ve Köklü Sayılar

Faktöriyel

Çarpanlara Ayırma

Oran ve Orantı

Denklem Çözme

Sayı Problemleri

Kesir Problemleri

Yaş Problemleri

İşçi-Havuz Problemleri

Hareket Problemleri

Yüzde Kar – Zarar, Faiz Problemleri

Karışım Problemleri

Grafik Problemleri

Kümeler ve İşlem

Bağıntı ve Fonksiyon

Modüler Aritmetik

Permütasyon

Kombinasyon ve Olasılık

Sayısal Mantık ve Şekil Yetenek Geometri Konuları Doğru Açılar

Üçgende Açılar

Üçgende Açı-Kenar Bağlantıları

Özel Üçgenler

Açıortay-Kenarortay Bağlantıları

Üçgende Alan

Üçgende Benzerlik

Dörtgenler ve Çokgenler

Çember ve Daire

Analtik Geometri

Katı Cisimler