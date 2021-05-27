Memur adaylarının sınava hazırlık aşaması devam ediyor. Milyonlarca aday heyecanla KPSS başvuru tarihini araştırıyor. KPSS'de adaylara genel kültür ve genel yetenek soruları soruluyor. Peki KPSS öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2021 KPSS başvuru tarihleri...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 28 Mayıs 2021'de başlayıp 14 Haziran 2021'de sona erecek.
2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos’ta yapılacak.
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos’ta düzenlenecek.
ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.
Geçen sene KPSS için başvuru ücreti 80 TL olarak açıklanmıştu. Bu yıl ise söz konusu ücretin ne kadar olacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak bu yıl ki ücretin, geçen yıla oranla daha yüksek olarak açıklanması beklentiler arasında yer alıyor.
KPSS'de adaylara 60 genel yetenek, 60 genel kültür soruları soruluyor. Toplam 120 soru için adaylara verilen süre 130 dakikadır.
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