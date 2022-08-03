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KPSS ön lisans başvuruları başladı! 2022-KPSS ön Lisans sınavı ne zaman?

03.08.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS ön lisans sınavı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan Ön lisans sınavı açıklama yapıldı. Birçok kişi konuya ilişkin bilgi edinmek için internette araştırma yapıyor. Peki 2022-KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman? İşte KPSS ön lisans sınavı ile ilgili merak edilen soruların yanıtı...

KPSS ön lisans başvuruları başladı! 2022-KPSS ön Lisans sınavı ne zaman?

KPSS ön lisans başvuruları ile ilgili detaylar merak edildi. Üniversitelerin iki yıllık bölümlerinden mezun olan kişiler internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki 2022-KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman? KPSS ön lisans sınavına ilişkin bilgileri sizler için derledik...

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI BAŞLADI

KPSS ön lisans sınavı için başvurular 3 Ağustos'ta alınmaya başlandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre başvuru süreci 15 Ağustos'ta sona erecek.

Başvurular ais.ösym.gov.tr adresi ve ÖSYM büroları üzerinden yapılacak.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ön lisans sınavı 2 Ekim tarihinde yapılacak.

İşte ÖSYM'den yapılan açıklama:

"2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS Ön Lisans), 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacaktır.

Sınava başvurular, 03 – 15 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları ise 07 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında olacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-KPSS Ön Lisans kılavuzunda yer almaktadır. "

2022 KPSS ÖN LİSANS KILAVUZU

2022-KPSS Ön Lisans: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.osym.gov.tr/TR,23903/2022-kpss-on-lisans-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html

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