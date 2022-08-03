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KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI BAŞLADI! KPSS başvuru ücreti ne kadar? KPSS ön lisans başvurusu nasıl yapılır?

03.08.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS ön lisans sınavı ile ilgili son dakika açıklaması ÖSYM tarafından yapıldı. Birçok kişi konuya ilişkin bilgi edinmek için internette "KPSS başvuru ücreti ne kadar?", "KPSS ön lisans başvurusu nasıl yapılır?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte merak edilen soruların yanıtı...

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI BAŞLADI! KPSS başvuru ücreti ne kadar? KPSS ön lisans başvurusu nasıl yapılır?

KPSS ön lisans sınavı ile ilgili son dakika açıklamasının ardından vatandaşlar arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Sınav ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki KPSS başvuru ücreti ne kadar? KPSS ön lisans başvurusu nasıl yapılır? Ayrıntılar haberimizde...

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS ön lisans başvuru ücreti 130 TL olarak açıklandı. Sınav ücreti ödeme işlemleri, başvuru süresi içinde ve başvuru süresi bittikten sonraki ilk iş gününde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için saat 23.59’da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS ön lisans sınavı için başvurular 3 Ağustos'ta alınmaya başlandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre başvuru süreci 15 Ağustos'ta sona erecek.

Başvurular ais.ösym.gov.tr adresi ve ÖSYM büroları üzerinden yapılacak.

İşte ÖSYM'den yapılan açıklama:

"2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS Ön Lisans), 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacaktır.

Sınava başvurular, 03 – 15 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları ise 07 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında olacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-KPSS Ön Lisans kılavuzunda yer almaktadır. "

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ön lisans sınavı 2 Ekim tarihinde yapılacak.

2022 KPSS ÖN LİSANS KILAVUZU

2022-KPSS Ön Lisans: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.osym.gov.tr/TR,23903/2022-kpss-on-lisans-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html

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