KPSS ön lisans sınavı ne zaman? KPSS ön lisans sınav tarihi belli oldu mu? KPSS ön lisans sınavı saat kaçta yapılacak? İşte KPSS ön lisans sınavı...

Memur olmak isteyen adayların gözü kulağı ÖSYM’nin açıkladığı sınav takvimine çevrildi. KPSS sınavlarına dair süreç devam ederken adaylar ön lisans başvurularını tamamladı. KPSS lisans sınavının tamamlanması ve ortaöğretim sınavına sayılı günler kala KPSS ön lisans sınavı merak konusu oldu. İşte 2020 KPSS ön lisans sınavı hakkında bilgiler...

2020 KPSS ÖN LİSANS SINAVI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2020 Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans sınavına katılacak adaylar başvurularını 21 Ağustos ve 2 Eylül tarihleri arasında tamamladı. Geç başvurular ise 10-11 Eylül 2020 tarihlerinde yapıldı. Adaylar ÖSYM kılavuzunda yayınlanan başvuru şartlarına uygun olarak sınav ücretlerini ödedi. 2020 KPSS ön lisans sınavı giriş belgeleri ve sınav saati ÖSYM tarafından adaylara duyuruldu.

2020 KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Sınava girecek adaylar için bina ve salon atamalarına işlemler tamamlandı. 14 Ekim 2020 tarihi saat 14.00’ten itibaren adaylar sınava girecekleri yer bilgilerine erişim sağlayabildi. Sınav yerlerini öğrenenler 2020 KPSS ön lisans sınavı tarihi araştırılmaya başlandı. KPSS’nin iki yıllık üniversite mezunları için düzenlenen ön lisans sınavı 25 Ekim 2020 Pazar günü saat 10.00’da yapılacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sınava girecek adayların ise 25 Ekim 2020 Pazar günü yaz saati uygulamasının sona ermesiyle beraber saat 09.00’da sınav yerlerinde olması gerekiyor. Lefkoşa’da sınava girecek adayların saat 09.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı duyuruldu.

