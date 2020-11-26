KPSS Ön Lisans sonuçları 2020 öğrenme ekranı... 2020 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklanıyor!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün bugün yaptığı son dakika açıklamasında ÖSYM üzerinden yeni özellikleri paylaştı. Aygün açıklamasında; "Adaylarımız ve sınav görevlilerimiz tarafından gelen talepler doğrultusunda, ÖSYM AİS ve ÖSYM GİS mobil uygulamalarımıza e-Devlet şifresi ile giriş yapabilme özelliğini de ekledik." dedi.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den son dakika KPSS Ön Lisans 2020 sonuçları açıklaması bekleyen adaylar, 26 Kasım tarihinde açıklanacağı belirtilen 2020 KPSS Ön Lisans sonuçlarının bugün açıklanmasını bekliyor. Önceki yıllarda verilen tarihten birkaç gün önce açıklanan KPSS sonuçlarından dolayı beklentiye giren memur adayları KPSS Ön Lisans sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak araştırmasına başlamıştı. Binlerce adayın gözleri ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den gelecek son dakika KPSS Önlisans paylaşıma çevrildi. Peki KPSS Ön Lisans sonuçları erişime açıldı mı ?

ÖSYM Başkanlığı olarak teknolojik gelişmeleri sınav süreçlerine yansıtarak çalışmalarımıza ve yeniliklerimize devam edeceğiz.



Adaylarımıza ve sınav görevlilerimize hayırlı olmasını dilerim. — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) November 25, 2020

Adaylarımız ve sınav görevlilerimiz tarafından gelen talepler doğrultusunda, ÖSYM AİS ve ÖSYM GİS mobil uygulamalarımıza e-Devlet şifresi ile giriş yapabilme özelliğini de ekledik. — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) November 25, 2020

Adaylarımızın işlemlerini kolaylaştırmak ve taleplerine çözüm üretmek için çalışmaya devam ediyoruz.



Adaylarımız ve sınav görevlilerimiz için önemli bir yeniliğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum.https://t.co/c876l5phUI pic.twitter.com/Thy5jCPoXx — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) November 25, 2020

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI MI?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS Ön Lisans sınavı için sonuçları memur adayları tarafından bekleniyordu. Geçtiğimiz ay yapılan sınavın değerlendirmesini yapan ÖSYM, iki yıllık üniversite okuyan memur adaylarının yerleşmesi için sonuçları açıklıyor. Önceki yıllarda ÖSYM tarafından belirlenen tarihten önce KPSS Ön Lisans sonuçları 2020 öğrenme ekranı üzerinden sonuçlar erkenden erişime açılmıştı. Bu durumdan dolayı memur adayları, ÇSYM'nin belirlediği tarihten önce KPSS Ön Lisans sonuçları bugün açıklanıyor mu sorusunu sormaya başladı. Binlerce aday heyecanla ÖSYM'den gelecek 'Sonuçlar açıklandı' haberini beklemeye başladı. İşte, 2020 KPSS Ön Lisans sonuçlarına ilişkin son ayrıntılar...

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre KPSS Ön Lisans sonuçları 2020 26 Kasım'da yani bugün erişime açılıyor. Sınava giren adaylar, sınav sonuçlarını, ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden, T.C. Kimlik Numarası ve giriş şifreleri ile https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden ya da ÖSYM'nin mobil uygulamasından öğrenme imkanı bulacaklar. KPSS Ön Lisans sınav sonuçları önceki yıllarda olduğu gibi kağıda basılıp adreslere gönderilmeyecek, sadece online üzerinden sonuçlar öğrenilebilecek. ÖSYM'nin internet üzerinden erişime açtığı KPSS Ön Lisans sınav sonuçları da adaylara tebliğ hükmündedir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde yer alan kimlik bilgileri üzerinde değişiklik yaptıran memur adayları, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.