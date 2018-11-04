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KPSS ön lisans yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 12:31 | Son Güncelleme

KPSS ön lisans yapıldı

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans düzeyi tamamlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan, KPSS ön lisans düzeyi sona erdi. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 sorunun yer aldığı sınav 130 dakika sürdü.

Ön lisans mezunları ile sınavın geçerlilik süresi içinde mezun olabilecek durumda bulunanlara yönelik düzenlenen sınavın sonuçları, "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden 29 Kasım'da açıklanacak.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
KPSS ön lisans düzeyi ösym

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