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KPSS önlisans başvuruları başladı mı? KPSS önlisans başvuru tarihi 2020! KPSS ne zaman önlisans? KPSS önlisans başvuru ücreti!

EĞİTİM HABERLERİ  | 21.08.2020 09:54 | Son Güncelleme

Uzun süredir vatandaşlar tarafından KPSS önlisans başvuruları başladı mı sorusu soruluyor. ÖSYM tarafından KPSS önlisans başvuru tarihi 2020 yılı için nihayet duyuruldu. İki yıllık üniversitesi eğitimini tamamlamış olan adaylar, şimdi KPSS önlisans sınavına katılacak. Peki, KPSS ne zaman önlisans? KPSS önlisans başvuru ücreti ne kadar? İşte 2020 KPSS önlisans başvuru ile ilgili tüm detaylar...

KPSS önlisans başvuruları başladı mı? KPSS önlisans başvuru tarihi 2020! KPSS ne zaman önlisans? KPSS önlisans başvuru ücreti!

Çok sayıda adayın heyecanla beklediği gün nihayet geldi. Adaylar uzun süredir KPSS önlisans başvuruları başladı mı sorusuna yanıt arıyordu. ÖSYM tarafından bir süre önce KPSS ile alakalı tüm tarihler duyurulmuştu. Şimdi, üniversitelerin iki yıllık bölümlerinden mezun olmuş olan ve mesleğini devlet kadrolarında yapmak isteyen binlerce aday, KPSS önlisans başvuru tarihi 2020 ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, KPSS önlisans başvuru ne zaman 2020? İşte adayların merak ettiği KPSS önlisans başvuru yap sürecine dair bütün detaylar...

KPSS önlisans başvuru ne zaman?

KPSS önlisans sınavı için hazırlanan çok sayıda aday, KPSS önlisans başvuru 2020 ne zaman sorusuna uzun süredir yanıt arıyordu. O merakla beklenen gün nihayet geldi. KPSS önlisans başvuru tarihi 2020 ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Adaylar başvurularını sorunsuz bir şekilde yapmak için bir süredir KPSS önlisans başvuru tarihi ÖSYM duyurusunu bekliyordu. KPSS önlisans başvuru süreci 21 Ağustos yani bugün itibarıyla başlıyor. KPSS önlisans başvuru tarihleri 21 Ağustos ile 2 Eylül aralığı olarak belirlendi. Dolayısıyla KPSS önlisans başvuru işlemlerini gerçekleştirmek isteyen adayların bu tarihe kadar başvurularını eksiksiz bir şekilde tamamlaması gerekiyor.

KPSS önlisans ücreti ne kadar 2020?

KPSS adayları tarafından KPSS önlisans başvuru 2020 ücret konusu da merak ediliyor. Geçtiğimiz ay gerçekleşen KPSS lisans başvuru ücreti 80 TL olarak belirlenmişti. Dolayısıyla adaylar tarafından KPSS önlisans başvuru ücreti konusunda 80 TL olacağı düşünülüyor. KPSS önlisans başvuru işlemini adaylar, ais.osym.gov.tr resmi internet adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak tamamlayabiliyor. Başvuru öncesi sistemde fotoğraf geçerlilik süresi dolmamış olan adaylar, başvuru işlemini bu KPSS önlisans başvuru ekranı ile gerçekleştirebiliyor. Sistemdeki fotoğraf geçerlilik süresi dolan adayların ise ÖSYM büroları vasıtasıyla KPSS önlisans başvuru işlemlerini yapması bekleniyor. KPSS önlisans başvuru 2020 ücretinin ödemesi için odeme.osym.gov.tr internet adresi kullanılıyor.

KPSS ne zaman önlisans?

Binlerce aday tarafından KPSS ne zaman önlisans sorusu da soruluyor. ÖSYM tarafından açıklanmış olan takvime göre 2020 KPSS önlisans sınavı 25 Ekim 2020 tarihinde yapılacak. Aynı zamanda sonuçların ne zaman açıklanacağı da adaylar tarafından merak ediliyor. Sınav gerçekleştikten sonra sonuçların 26 Kasım 2020 tarihinde adayların erişimine açılması bekleniyor.

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