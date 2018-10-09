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KPSS Orta Öğretim sınavı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 01:05 | Son Güncelleme

2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sınavı başladı.

Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA) 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sınavı başladı. Sınava giren adaylar aranarak içeriye alındı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca yapılan yaklaşık 3 milyon adayın girmesi beklenen 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sınavı10.15'te başladı. Adaylar sınava girmek için erken saatlerde sınav merkezlerine geldi. Sınav merkezlerine gelen adaylar sınav görevlileri tarafından aranarak içeri alındı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca belirlenen yasak araç ve gereçlerle adayların sınava girilmesine izin verilmedi. Sınava girecek olan adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişlerine de izin verilmedi.

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