KPSS ortaöğretim 2020 başvuru tarihi ne zaman? KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor?

KPSS başvuru tarihleri gündemin en fazla merak edilen konuları arasında yer alıyor. KPSS lisans başvuruları alındıktan şu anda KPSS önlisans başvuruları yapılıyor. KPSS önlisans başvuruları 21 Ağustos tarihinde başladı ve 2 Eylül’de bitecek. KPSS lisans oturumu ise 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. 2 Eylül tarihinde sona erecek KPSS önlisans başvurularının ardından KPSS önlisans oturumu ise 25 Ekim tarihinde yapılacak. Şimdi KPSS ortaöğretim başvuru tarihleri araştırılmaya başladı. KPSS ortaöğretim başvuru 2020 süreci ile ilgili takvim ÖSYM tarafından açıklanmıştı. Peki, KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KPSS önlisans başvuruları devam ederken KPSS ortaöğretim başvurularının da yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. KPSS ortaöğretim 2020 başvuru tarihi henüz başlamadı. Ancak başvuruların ne zaman yapılacağına dair detaylı takvim, ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yer alıyor. Adaylar, buradaki takvimi takip ederek başvuru işlemlerinin başlayacağı tarihi ve oturumların yapılacağı tarihi takip edebiliyor. KPSS ortaöğretim sınavı içinde adaylara 120 soru için 130 dakika verilecek. Adayların karşısına 60 genel yetenek ve 60 genel kültür sorusu çıkacak.