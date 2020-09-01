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KPSS ortaöğretim 2020 başvuru tarihi ne zaman? KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor?

EĞİTİM HABERLERİ  | 01.09.2020 14:04 | Son Güncelleme

KPSS başvuru tarihleri çok sayıda aday tarafından araştırılmaya devam ediyor. KPSS Lisans başvuru işlemleri önceki günlerde sonlandı. Şu anda KPSS önlisans başvuru süreci devam ediyor. Şimdi adaylar, KPSS ortaöğretim 2020 başvuru tarihi ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Başvurular için sabırsızlık devam ederken gözler ÖSYM tarafından yapılacak açıklamalarda. Peki, KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor?

KPSS ortaöğretim 2020 başvuru tarihi ne zaman? KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor?

KPSS başvuru tarihleri gündemin en fazla merak edilen konuları arasında yer alıyor. KPSS lisans başvuruları alındıktan şu anda KPSS önlisans başvuruları yapılıyor. KPSS önlisans başvuruları 21 Ağustos tarihinde başladı ve 2 Eylül’de bitecek. KPSS lisans oturumu ise 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. 2 Eylül tarihinde sona erecek KPSS önlisans başvurularının ardından KPSS önlisans oturumu ise 25 Ekim tarihinde yapılacak. Şimdi KPSS ortaöğretim başvuru tarihleri araştırılmaya başladı. KPSS ortaöğretim başvuru 2020 süreci ile ilgili takvim ÖSYM tarafından açıklanmıştı. Peki, KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KPSS önlisans başvuruları devam ederken KPSS ortaöğretim başvurularının da yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. KPSS ortaöğretim 2020 başvuru tarihi henüz başlamadı. Ancak başvuruların ne zaman yapılacağına dair detaylı takvim, ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yer alıyor. Adaylar, buradaki takvimi takip ederek başvuru işlemlerinin başlayacağı tarihi ve oturumların yapılacağı tarihi takip edebiliyor. KPSS ortaöğretim sınavı içinde adaylara 120 soru için 130 dakika verilecek. Adayların karşısına 60 genel yetenek ve 60 genel kültür sorusu çıkacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman sorusuna yanıt olarak başvuruların 15 Eylül 2020 tarihinde başlayacağı duyuruldu. Başvurular 30 Eylül 2020 tarihinde sonlanacak. Bu nedenle adayların herhangi bir sorun yaşamamaları adına başvurularını son günlere bırakmadan bir an evvel yapması gerekiyor. KPSS ortaöğretim sınavı ÖSYM’nin yaptığı duyuru doğrultusunda 22 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Başvurular ÖSYM’nin aday işlemleri sistemi üstünde gerçekleştirilecek. Ödeme işlemleri de başvuru esnasında yine internet üstünde yapılabilecek.

Adaylardan başvuru esnasında HES kodu bilgisi isteneceği için başvuru işlemine başlamadan önce adayların HES kodu edinmeleri bekleniyor. HES kodu SMS ve mobil uygulama gibi farklı yöntemlerle alınabiliyor. HES kodunun nasıl alınacağı konusunda Sağlık Bakanlığının hayatevesigar.saglik.gov.tr resmi internet adresinde detaylı bilgi yer alıyor. KPSS ortaöğretim geç başvuru günleri ise 8-9 Ekim tarihleri olarak belirlendi. Şimdi adaylar tarafından KPSS ortaöğretim başvuruları için belirlenen tarih beklenmeye başlandı.

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