KPSS ortaöğretim başvuru nasıl yapılır? KPSS 2020 ortaöğretim başvurusu ne zamana kadar yapılır?

KPSS ortaöğretim başvurusu ne zaman bitecek sorusu adaylar tarafından şimdiden sorulmaya başlandı. ÖSYM tarafından yayımlanmış olan kılavuzda KPSS ortaöğretim başvuru tarihi başlangıç ve bitiş süresi yer alıyor. Şimdi adaylar, başvuru öncesi tüm detayları öğrenmek için araştırma yapıyor. İşte KPSS ortaöğretim başvuruları ile ilgili bütün merak edilenler...

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NE ZAMANA KADAR YAPILIR?

KPSS 2020 ortaöğretim başvuru süreci bu sene 15 Eylül 2020 tarihi itibarıyla başladı. Başvurular 30 Eylül 2020 tarihine kadar sürecek. 22 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşecek sınav için adayların bu tarihlerde başvuru yapması bekleniyor. Başvuru ücreti için ise son ödeme tarihi 1 Ekim 2020 olarak belirlendi. KPSS ortaöğretim geç başvuruları da 8-9 Ekim 2020 tarihlerinde yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar tarafından KPSS ortaöğretim başvuru sürecinin nasıl ilerleyeceği ve KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Başvurular elektronik ortamdan alınıyor. ÖSYM AİS’de geçerli bir fotoğrafı ve eğitim bilgisi olan adaylar, internet üzerinden ais.osym.gov.tr ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulaması veya başvuru merkezi aracılığı ile bireysel olarak başvuru yapabiliyor. ÖSYM AİS’de geçerli fotoğrafı ya da eğitim bilgisi olmayan adaylar ise başvuru işlemlerini başvuru merkezlerinden yapıyor.