KPSS ortaöğretim başvuru nasıl yapılır? KPSS 2020 ortaöğretim başvurusu ne zamana kadar yapılır?

KPSS ortaöğretim başvurusu ne zaman bitecek sorusu adaylar tarafından şimdiden sorulmaya başlandı. ÖSYM tarafından yayımlanmış olan kılavuzda KPSS ortaöğretim başvuru tarihi başlangıç ve bitiş süresi yer alıyor. Şimdi adaylar, başvuru öncesi tüm detayları öğrenmek için araştırma yapıyor. İşte KPSS ortaöğretim başvuruları ile ilgili bütün merak edilenler...
KPSS 2020 ortaöğretim başvuru süreci bu sene 15 Eylül 2020 tarihi itibarıyla başladı. Başvurular 30 Eylül 2020 tarihine kadar sürecek. 22 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşecek sınav için adayların bu tarihlerde başvuru yapması bekleniyor. Başvuru ücreti için ise son ödeme tarihi 1 Ekim 2020 olarak belirlendi. KPSS ortaöğretim geç başvuruları da 8-9 Ekim 2020 tarihlerinde yapılacak.
Adaylar tarafından KPSS ortaöğretim başvuru sürecinin nasıl ilerleyeceği ve KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Başvurular elektronik ortamdan alınıyor. ÖSYM AİS’de geçerli bir fotoğrafı ve eğitim bilgisi olan adaylar, internet üzerinden ais.osym.gov.tr ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulaması veya başvuru merkezi aracılığı ile bireysel olarak başvuru yapabiliyor. ÖSYM AİS’de geçerli fotoğrafı ya da eğitim bilgisi olmayan adaylar ise başvuru işlemlerini başvuru merkezlerinden yapıyor.
Başvurularını gerçekleştirecek olan adaylar tarafından KPSS ortaöğretim başvuru ücreti 2020 yılında merak ediliyor. ÖSYM tarafından ücretin 80 TL olduğunu açıklandı. Aynı zamanda KPSS ortaöğretim başvuru ücreti nereden yatırılır sorusunun yanıtı da araştırılıyor. KPSS adayları, başvuru bilgileri sisteme kayıt olduktan sonra belirlenen süre zarfında ücretlerini yatırarak başvuru işlemlerini tamamlayabiliyor. Sınav ücretleri ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda belirtilen bankalardan herhangi bir tanesine ya da ÖSYM’nin resmi internet adresindeki e-İŞLEMLER bölümünde bulunan ÖDEMELER bölümünden banka kartı veya kredi kartı ile yatırılıyor.
Bankaya gidip de ücretini yatırmak isteyen bankaya gittiğinde görevliye T.C. kimlik numarası ile sınav ücreti yatıracağı bilgisini vermesi, bankadan alınan dekontun üstündeki T.C. kimlik numarası, isim, soyisim ve sınav adı ile oturum bilgileri gibi bilgilerin doğruluğunu kontrol etmesi gerekiyor. Aynı zamanda dekontun saklanması da bekleniyor. Adaylar istedikleri durumda banka şubesine gitmeden internet bankacılığı ile de ücret yatırabiliyor.
ÖSYM kılavuzunda ücret yatırılabilecek bankalarla ilgili bilgi şu şekilde; “Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.”
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