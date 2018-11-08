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KPSS ortaöğretim cevap kağıtları erişime açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 17:15 | Son Güncelleme

Adaylar, 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı ortaöğretim düzeyi cevap kağıtlarının görüntülerini "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden inceleyebilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim düzeyine giren adayların cevap kağıtları "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-KPSS ortaöğretim düzeyine giren kişilerin cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ile soruların doğru cevapları "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle erişime açık olacak.

T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişim sağlayabilecek adaylar, cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin verdiği cevabı da inceleyebilecek.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenecek. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile ham puanları da gösterilecek.

Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımayacak.

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