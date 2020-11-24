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KPSS ortaöğretim puan hesaplama 2020... 2020 KPSS ortaöğretim puan hesaplama yöntemi nasıl?

24.11.2020 11:50 | Son Güncelleme:
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KPSS ortaöğretim puan hesaplama 2020... 2020 KPSS ortaöğretim puan hesaplama yöntemi nasıl?

KPSS puan hesaplama nasıl yapılır son dakika konusu oldu. KPSS ortaöğretim 2020 sınavına giren adaylar, kamu kurumlarında memur olmak için yarıştı. Sınavların açıklanacağı tarihi beklemeden KPSS ortaöğretim puan hesaplama 2020 nasıl yapıldığını araştırıyor. Önceki yıllarda olduğu gibi dört yanlışın bir doğruyu götürdüğü KPSS sınavında hesaplama detayı haberimizde.

22 Kasım 2020'de KPSS ortaöğretim sınavına girerek kamu kurumlarında memur olarak görev yapmak isteyen ve ortaöğretimden mezun olan vatandaşlar sınavların sonuçlarını sabırsızlıkla beklemeye başladı. ÖSYM sınavın ardından soru ve cevapları e-Sınav üzerinden paylaşmıştı. ÖSYM, KPSS ortaöğretim sonuçlarını açıklamadan puan hesaplamak isteyen memur adayları için, güncel KPSS ortaöğretim puan hesaplama 2020 detayları haberimizde.

KPSS ORTAÖĞRETİM PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Geçtiğimiz günlerde sınava giren binlerce vatandaş KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarına göre devlet kadrolarında yer almak için yarıştı. Memur olarak çalışmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin soru ve cevap kitapçığını paylaşmasının ardından KPSS ortaöğretim puanı nasıl hesaplanır araştırmaya başladı.

ÖSYM'nin başvuru kılavuzunda yer alan bilgi ışığında KPSS ortaöğrenim puan hesaplama şu şekilde yapılıyor:

KPSS'ye yeni giren adayların en çok merak ettiği soru, KPSS ortaöğretimde 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu sorusu oldu. KPSS ortaöğretim sınavında her test ayrı değerlendirilecek ve her testte yer alan cevaplarda 4 yanlış 1 doğruyu götürecektir. Örneğin, Genel Kültür'de, bulunan sorulara verilen doğru cevap sayısından, yanlış cevap sayısının dörtte biri eksilerek ham puanlar bulunacak. Daha sonra bu puanların standart sapmaları ve ortalamaları alınarak, sınava giren adayın aldığı puan hesaplanacaktır.

  • Bir adayın KPSS ortaöğretim puanının hesaplanması için, Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinden en az bir tane doğruyu net yapması gerekir.

  • Eğer bir adayın herhangi bir neti yoksa, standart bir puan hesaplanmayacak ve hesaplamalara dahil olmayacaktır.

  • KPSS puanı hesaplanırken, Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacaktır.

  • KPSS puanları hesaplanırken ağırlık ortalama 0,5 olarak alınacak ve Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin her biri için ayrı hesaplanır.

  • Testlerden elde edilen standart puanlar ile KPSS ortaöğretim sınavına giren adayın, ağırlıklı standart puanı (ASP) bulunacaktır.

  • Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır.

  • Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

  • KPSS ortaöğretim sınavına giren bir adayın ASP'nin hesaplanması için o adayın, ASP hesaplamalarına dahil olan Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinden her birinden bir standart puanı olmalıdır.

  • Eğer ÖSYM ya da yargı mecileri bir sorunun iptaline karar vermişse, bu soru değerlendirmenin dışına alınacaktır. İptal olan sorunun puan değeri ise yeniden saptanması için hesaplama yapılacaktır.

  • Sınava giren memur adaylarının ASP'leri ile ortaöğretim seviyesi için KPSSP94 puanları hesaplanacaktır.

  • KPSS puanlarının hesaplanmasında kullanılacak formül aşağıdadır.

  • KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır.

  • B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.

    • ÖRNEK:

    KPSS Puanı = 70 +30 [ 2 (ASP – X ) – S]/ [2 ( B – X )] – S

    KPSS KISALTMALARIN AÇIKLAMASI

    KPSS : Kamu Personel Seçme Sınavı

    ASP : Ağırlıklı standart puan

    X : ASP dağılımının ortalaması

    S : ASP dağılımının standart sapması

    B : ASP dağılımındaki en yüksek ASP

    KPSS KONU DAĞILIMI 2020

    Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı

    1) Sözel Bölüm %50 - Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.

    2) Sayısal Bölüm %50 - Sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.

    Genel Kültür Yaklaşık Ağırlığı

    1) Tarih %45

    a) Osmanlı Öncesi Türk Devletleri Tarihi (Siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler) %5

    b) Osmanlı Tarihi (XIII. yüzyıldan XX. yüzyıl başlarına kadar yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler) %15

    c) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (XX. yüzyıl başından XX. yüzyılın ortalarına kadar, Osmanlı Devleti'nin yıkılışından İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Türkiye tarihinde yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler) %20

    d) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi (XX. yüzyılın başlangıcından günümüze kadar Dünyada; İkinci Dünya Savaşı'ndan günümüze kadar Türkiye'de yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler) %5

    2) Türkiye Coğrafyası %30

    a) Türkiye'nin fiziki özellikleri %12

    b) Türkiye'nin beşerî özellikleri %5

    c) Türkiye'nin ekonomik özellikleri %13

    3) Temel Yurttaşlık Bilgisi %15

    a) Hukuk başlangıcı %5

    b) Anayasa %5

    c) İdare %5

    4) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular %10

    KPSS ORTAÖĞRETİM'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRU GÖTÜRÜYOR MU?

    KPSS sınavında dört yanlış bir doğruyu götürüyor mu tartışması halen devam ediyorken ÖSYM konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı; ''Hangi düzeyde olursa olsun, sınavda uygulanmış olan testlerin her birinde, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 1/4'ü çıkarılmak suretiyle her test ayrı olmak üzere adayın her testten aldığı ham puanlar hesaplanacaktır.'' şeklinde konuya açıklık getirirken 4 yanlış 1 doğru yanıtı götürecek.

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