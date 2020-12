KPSS ortaöğretim puan hesaplama 2020... 2020 KPSS ortaöğretim puan hesaplama yöntemi nasıl?

KPSS'ye yeni giren adayların en çok merak ettiği soru, KPSS ortaöğretimde 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu sorusu oldu. KPSS ortaöğretim sınavında her test ayrı değerlendirilecek ve her testte yer alan cevaplarda 4 yanlış 1 doğruyu götürecektir. Örneğin, Genel Kültür'de, bulunan sorulara verilen doğru cevap sayısından, yanlış cevap sayısının dörtte biri eksilerek ham puanlar bulunacak. Daha sonra bu puanların standart sapmaları ve ortalamaları alınarak, sınava giren adayın aldığı puan hesaplanacaktır.

KPSS ortaöğretim sınavına giren bir adayın ASP'nin hesaplanması için o adayın, ASP hesaplamalarına dahil olan Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinden her birinden bir standart puanı olmalıdır.

Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

KPSS puanları hesaplanırken ağırlık ortalama 0,5 olarak alınacak ve Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin her biri için ayrı hesaplanır.

b) Osmanlı Tarihi (XIII. yüzyıldan XX. yüzyıl başlarına kadar yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler) %15

c) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (XX. yüzyıl başından XX. yüzyılın ortalarına kadar, Osmanlı Devleti'nin yıkılışından İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Türkiye tarihinde yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler) %20

d) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi (XX. yüzyılın başlangıcından günümüze kadar Dünyada; İkinci Dünya Savaşı'ndan günümüze kadar Türkiye'de yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler) %5

2) Türkiye Coğrafyası %30

a) Türkiye'nin fiziki özellikleri %12

b) Türkiye'nin beşerî özellikleri %5

c) Türkiye'nin ekonomik özellikleri %13

3) Temel Yurttaşlık Bilgisi %15

a) Hukuk başlangıcı %5

b) Anayasa %5

c) İdare %5

4) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular %10

KPSS sınavında dört yanlış bir doğruyu götürüyor mu tartışması halen devam ediyorken ÖSYM konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı; ''Hangi düzeyde olursa olsun, sınavda uygulanmış olan testlerin her birinde, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 1/4'ü çıkarılmak suretiyle her test ayrı olmak üzere adayın her testten aldığı ham puanlar hesaplanacaktır.'' şeklinde konuya açıklık getirirken 4 yanlış 1 doğru yanıtı götürecek.