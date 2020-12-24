KPSS ortaöğretim puan hesaplama 2020... 2020 KPSS ortaöğretim puan hesaplama yöntemi nasıl?

Son dakika KPSS Ortaöğretim sonuçları bekleniyor... 22 Kasım 2020'de KPSS ortaöğretim sınavına girerek kamu kurumlarında memur olarak görev yapmak isteyen ve ortaöğretimden(liseden) mezun olan vatandaşlar sınavların sonuçlarını sabırsızlıkla beklemeye başladı. ÖSYM sınavın ardından soru ve cevapları e-Sınav üzerinden paylaşmıştı. ÖSYM, KPSS ortaöğretim sonuçlarını açıklamadan puan hesaplamak isteyen memur adayları için, güncel KPSS ortaöğretim puan hesaplama 2020 detayları haberimizde.

KPSS ORTAÖĞRETİM PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

22 Kasım'da sınava giren binlerce vatandaş KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarına göre devlet kadrolarında yer almak için yarıştı. Memur olarak çalışmak isteyen adaylar, ÖSYM'nin soru ve cevap kitapçığını paylaşmasının ardından KPSS ortaöğretim puanı nasıl hesaplanır araştırmaya başladı. ÖSYM takvimine göre sınav sonuçlarının 24 Aralık tarihinde erişime açılması bekleniyor.

ÖSYM'nin başvuru kılavuzunda yer alan bilgi ışığında KPSS ortaöğrenim puan hesaplama şu şekilde yapılıyor:

KPSS'ye yeni giren adayların en çok merak ettiği soru, KPSS ortaöğretimde 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu sorusu oldu. KPSS ortaöğretim sınavında her test ayrı değerlendirilecek ve her testte yer alan cevaplarda 4 yanlış 1 doğruyu götürecektir. Örneğin, Genel Kültür'de, bulunan sorulara verilen doğru cevap sayısından, yanlış cevap sayısının dörtte biri eksilerek ham puanlar bulunacak. Daha sonra bu puanların standart sapmaları ve ortalamaları alınarak, sınava giren adayın aldığı puan hesaplanacaktır.