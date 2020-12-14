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KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 2020... ÖSYM erken tarihte açıklar mı? 2020 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

14.12.2020 14:05 | Son Güncelleme:
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KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 2020... ÖSYM erken tarihte açıklar mı? 2020 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika KPSS Ortaöğretim haberi... KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ÖSYM'nin 2020 yılı takvimine göre 24 Aralık tarihinde sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak. ÖSYM'nin koronavirüsten dolayı birçok sınavı ertelemesinin ardından iş yükü azalacağı için, KPSS ortaöğretim sınavını erkenden açıklaması bekleniyor. KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, erken mi açıklanacak araştırmasını yapan memur adayları duyuru bekliyor. İşte KPSS Ortaöğretim sonucu sorgulama ekranı...

İki yılda bir düzenlenen KPSS Ortaöğretim Sınavı sonuçları bekleniyor... Lise mezunu vatandaşların girdiği sınavla binlerce vatandaş memur olma hayalı kuruyor. ÖSYM’nin sonuç açıklama platformu https://sonuc.osym.gov.tr/ olan internet sitesi üzerindenyapılan açıklamaya göre, 2020 KPSS Ortaöğretim Sınavı sonuçları 24 Aralık tarihinde erişime açılacak. Sınava giren memur adayları ÖSYM Aday Şifresi ve T.C. kimlik numaraları ile sonuçlarını online olarak öğrenebilecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ÖSYM'nin aldığı kararda birçok sınav tarihi ertelendi. Bu kararın ardından iş yükü azalacağı için ÖSYM'nin KPSS Ortaöğretim sonuçlarını 2020 erken tarihte açıklaması bekleniyor. Peki 2020 KPSS Ortaöğretim Sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?

2020 KPSS Ortaöğretim Sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?

KPSS ORTAÖĞRETİM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI MI?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim sınavı sonuçları memur adayları tarafından bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda yapılan sınavın değerlendirmesini yapan ÖSYM, ortaöğretim mezunu memur adaylarının yerleşmesi için sonuçları açıklayacak. Önceki yıllarda ÖSYM tarafından belirlenen tarihten önce KPSS Ortaöğretim sonuçları 2020 öğrenme ekranı üzerinden sonuçlar erkenden erişime açılmıştı. Bu durumdan dolayı memur adayları, KPSS Ortaöğretim sonuçları bugün açıklanıyor mu sorusunu sormaya başladı. Binlerce aday heyecanla ÖSYM'den gelecek 'Sonuçlar açıklandı' haberini beklemeye başladı. İşte, 2020 KPSS Ortaöğretim sonuçlarına ilişkin son ayrıntılar...

2020 KPSS Ortaöğretim Sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?

KPSS ORTAÖĞRETİM ERKEN AÇIKLANIR MI?

Artan koronavirüs vakalarından dolayı ÖSYM, birçok sınavı erteleme kararı aldı.
Yeni koronavirüs kapsamında ALES, DHBT ve YÖKDİL gibi sınavları ileri tarihlere ertelendi.

Yukarıda belirttiğimiz sınavların ertelenmesinin ardından ÖSYM'nin iş gücü azaldığı için, ortaöğretim KPSS sonuçlarının da verilen tarihten önce açıklanması bekleniyor. ÖSYM, bu yıl içerisinde yaptığı bazı sınavları erken açıklamıştı.

2020 KPSS Ortaöğretim Sınavı sonuçları ne zaman açıklanır?

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre KPSS Ortaöğretim sonuçları 24 Aralık'ta erişime açılacak. Sınava giren adaylar, sınav sonuçlarını, ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden, T.C. Kimlik Numarası ve giriş şifreleri ile https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden ya da ÖSYM'nin mobil uygulamasından öğrenme imkanı bulacaklar. KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları önceki yıllarda olduğu gibi kağıda basılıp adreslere gönderilmeyecek, sadece online üzerinden sonuçlar öğrenilebilecek. ÖSYM'nin internet üzerinden erişime açtığı KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları da adaylara tebliğ hükmündedir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde yer alan kimlik bilgileri üzerinde değişiklik yaptıran memur adayları, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

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