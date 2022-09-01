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KPSS ortaöğretim sınav ücreti ne kadar? KPSS ortaöğretim başvuru ekranı!

01.09.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS ortaöğretim sınav ücreti; başvuru sürecinin başlamasının ardından merak konusu oldu. 1 Eylül 2022 Perşembe günü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yazılı açıklama yapıldı. Sınav 6 Kasım tarihinde merkezi olarak gerçekleştirilecek. Peki, KPSS ortaöğretim sınav ücreti ne kadar? İşte KPSS ortaöğretim başvuru ekranı...

KPSS ortaöğretim sınav ücreti ne kadar? KPSS ortaöğretim başvuru ekranı!

KPSS ortaöğretim sınav ücreti 1 Eylül Perşembe günü ÖSYM'den yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. Sınava girmek isteyen vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, KPSS ortaöğretim sınav ücreti ne kadar? KPSS ortaöğretim başvuru ekranı ve sınava ilişkin merak edilen soruların yanıtı haberimizde...

ösym

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR 2022?

KPSS Ortaöğretim Başvuruları ile ilgili ÖSYM'den yapılan "2022-KPSS Ortaöğretim Başvurularının Alınması" başlıklı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS Ortaöğretim), 06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacaktır.

Sınava başvurular, 01 – 13 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları ise 07 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında olacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-KPSS Ortaöğretim kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir."

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KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

KPSS Ortaöğretim başvuru kılavuzu yayımlandı.

İşte KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı başvuru kılavuzu:

https://www.osym.gov.tr/TR,23946/2022-kpss-ortaogretim-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV ÜCRETİ NE KADAR

KPSS SINAV TARİHİ (Ortaöğretim): 6 Kasım 2022

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ : 1-13 Eylül 2022 (Ücret ödeme için son gün, 14 Eylül 2022)

KPSS SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 130 dakika

KPSS SINAV ÜCRETİ : 130,00 TL

KPSS GEÇ BAŞVURU GÜNLERİ : 21-22 Eylül 2022 (Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak 21-22 Eylül 2022 tarihlerinde ödenir.)

DHBT SINAV TARİHİ : 27 Kasım 2022

DHBT BAŞVURU TARİHLERİ : 7-17 Ekim 2022 (DHBT sınav ücreti ödeme için son gün, 18 Ekim 2022) (Adaylar, KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır. Ortaöğretim düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların puanlarının hesaplanabilmesi için KPSS Ortaöğretim sınavına başvuru yapmaları ve sınavın GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR oturumuna katılmaları gerekmektedir.)

DHBT SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 60 dakika

DHBT SINAV ÜCRETİ : 115,00 TL

DHBT GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 25 Ekim 2022 (Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti aynı gün, %50 artırımlı olarak ödenir.)

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; KPSS Ortaöğretim için başvuru alımı 13 Eylül'e kadar sürecek. KPSS ortaöğretim oturumunun 6 Kasım'da gerçekleştirileceği açıklandı.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

6 Kasım 2022 tarihinde yapılacak sınavın sonuçları 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

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