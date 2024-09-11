KPSS puan türleri - KPSS P1-P2-P3 nedir? KPSS P1, P2, P3 puan türüne göre alım yapan kurumlar nelerdir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Türkiye’de kamu kurumlarına personel alımı için yapılır. Puanlar, sınava giren kişilerin sonuçlarını belirler. P1, P2 ve P3 puan türleri farklı testlerden alınan puanları belirtir. Genel kültür, genel yetenek, alan bilgisi ve eğitim bilgisi testlerine göre yapılan puanlar bu türleri kapsar.

KPSS puan türleri ne işe yarar?

KPSS puan türleri adayların KPSS’de aldıkları testlerin sonuçlarına göre hesaplanan ve kamu kurumlarına personel alımında belirli pozisyonlarda kullanılan puanlardır. Her puan türü sınavda yapılan farklı testlerin sonuçlarını farklı ağırlıklarla hesaba katılır. Bu puan türleri adayların hangi kamu görevine başvuruda bulunabileceğini belirler. KPSS puan türlerinin amaçları şu şekildedir:

Farklı meslek gruplarını uygunluğu sağlamak: KPSS puan türleri, kamu kurumlarının çeşitli pozisyonları için uygun adayları seçebilmesini sağlar.

Test sonuçlarının ağırlığına göre seçim yapmak: Her puan türünün farklı bölümlerini çeşitli yüzdelerle dikkate alarak belirler.

Pozisyona özel değerlendirme yapmak: Kamu kurumları alım yapacakları pozisyonun gerektirdiği bilgi ver becerilere göre puan türlerini belirler. Örneğin KPSS P3 genel memuriyet pozisyonları için kullanılır, daha teknik pozisyonlar için P1 ve p2 puan türleri kullanılır.

KPSS puan türleri, adayların hangi kamu kurumlarına ve hangi pozisyonlara başvurabileceğini belirleyen bir sistemdir. Bu sayede kamu kurumları her pozisyon için uygun adayları seçebilir.

KPSS P1 nedir?

KPSS P1 puanı genel yetenek ve genel kültür testlerinin ağırlıklı olarak hesaplandığı puan türüdür. P1’de diğer alan bilgisi ya da eğitim bilimleri testlerinin puanları hesaplanmaz. Genel yetenek ve genel kültür testleri yarı yarıya yani %50 %50 olarak hesaplanır. Bu puan türü daha çok mühendislik ve ekonomi alanında tercih yapacak kişiler için önemlidir. P1 puanı ile genellikle mühendislik, maliye uzman yardımcılığı, vergi müfettişi yardımcılığı gibi teknik ve uzman kadrolara personel alımları yapılır.

KPSS P2 nedir?

KPSS P2 puan türü de P1 gibi genel yetenek ve genel kültür testlerinin puan hesaplamasına dayanır. P1’den farkı ise genel kültür ve genel yetenek testlerinin %60’ı diğer alan testlerinin de %40’ının hesaplanarak puanın belirlenmesidir. P2 puan türü daha geniş bir aday kitlesi için önemlidir. Özellikle yönetim, kamu yönetimi gibi alanlarda tercih yapacak kişiler için P2 puanı önemlidir.

KPSS P3 nedir?

KPSS P3 puan türü, en yaygın puan türü olarak bilinir. Bu puan türünde genel yetenek ve genel kültür testlerinden alınan puanların %100’ü hesaplamada kullanılır. P3 puan türü pek çok kamu kurum ve kuruluşu tarafından memur alımında temel olarak dikkate alınır. Genellikle düz memurluk kadroları için kullanılan P3 puan türü en geniş alım yapan türdür.

KPSS P1, P2, P3 puan türüne göre alım yapan kurumlar nelerdir?

KPSS P1, P2, P3 türlerine göre farklı kurumlar personel alımı yapar. Bu puan türleri adayların hangi sınavda hangi testlerde aldığı puanlara göre belirlenir. Ağırlıkları farklı olduğundan her puan türü belirli kamu görevlerine başvuruda kullanılır.

KPSS P1, P2, P3 puan türüne göre alım yapan kurumlar: