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KPSS puanları kaç yıl geçerli? Öğretmen adaylarına müjde

EĞİTİM HABERLERİ  | 15.08.2018 09:45 | Son Güncelleme

KPSS puanları kaç yıl geçerli olacak? sorusunun yanıtı belli oldu. Artık öğretmen adaylarının KPSS puanları iki yıl geçerli olacak.

KPSS puanları kaç yıl geçerli? Öğretmen adaylarına müjde

Öğretmen adaylarına yakından ilgilendiren müjdeli haber Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece öğretmen adaylarının KPSS puanlarının geçerlilik süresinde değişikliğe gidildi.

Düzenlemeye göre, öğretmen adaylarının KPSS’de elde ettikleri puanların geçerlilik süresinin bir yıl olmasını öngören madde yürürlükten kaldırıldı. Yeni maddede şu ifadeler yer aldı: “Madde 11 - KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için KPSS’de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.”

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