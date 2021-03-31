HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. KPSS şartı olmadan banka memuru alınacak | Başvuru şartları belli oldu

KPSS şartı olmadan banka memuru alınacak | Başvuru şartları belli oldu

31.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankalara memur alımı yapılmasına karar verildi. Geçtiğimiz günlerde yayımlandığı görülen Banka Personeli Alımı ilanına göre İş Bankası Lisans mezunu adaylar içerisinden banka memuru alımı yapacak. Bankalara yapılacak alımlarda ise KPSS şartı aranmayacak. Bu yönde İş Bankası İstanbul Genel Müdürlük bölümlerinde görevlendireceği Uzman Yardımcısı sınavı ile memur alacak.

KPSS şartı olmadan banka memuru alınacak | Başvuru şartları belli oldu

Türkiye Maarif Vakfı da memur alımı yapacak. Geçtiğimiz gün yayımlanmış olan memur alımı ilanına göre Türkiye Maarif Vakfı bünyesindeki memur eksikliğini karşılamak adına 25 kişilik boş kadro ile KPSS şartı aramaksızın Memur Alımı yapacağını bildirmişti. Başvuruların ilanın yayım tarihi ile başvurular başladı ve hâlâ devam ediyor.

KPSS ŞARTI OLMADAN BANKA MEMURU ALINACAK

İş Bankası 2021 yılı için banka memuru alımı başvuruları için süreç başlamış olup başvurmak isteyen adayların başvurularını en geç 25 Nisan 2021 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gereklidir. Başvurular sadece 23:59 a kadar cv.isbank.com.tr adresinde yer alan İş Bankası Aday Kariyer Portalı üzerinden başvuru yapılabilecektir.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Uyruk Şartı: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Yaş Şartı: 03.05.2021 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak. (03.05.1991 ve sonrasında doğanlar başvurabilecektir.)

Askerlik Şartı: Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış, muaf ya da en erken Ağustos 2022 celp dönemine kadar tecil ettirmiş olmak.

Eğitim Şartı: Üniversitelerin 4 yıllık eğitim verilen ve linkte yer alan bölümlerinden mezun olmak.

Sağlık Şartı: Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak.

Yabancı Dil Şartı: İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birini çok iyi derecede bilmek ve aşağıdaki yer alan sertifikalardan birine sahip olmak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15'inde evlendirilecekti! Anneden korkunç tehdit: Seni dağa götürüp orada öldürmek lazım15'inde evlendirilecekti! Anneden korkunç tehdit: Seni dağa götürüp orada öldürmek lazım
Sağlık Bakanlığı'ndan BioNtech aşısı açıklamasıSağlık Bakanlığı'ndan BioNtech aşısı açıklaması
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Anahtar Kelimeler:
İş Bankası KPSS

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Diğer Haberler

JÖH timlerinden nefes kesen operasyon: 38 gözaltı

JÖH timlerinden nefes kesen operasyon! Bir bir yakaladılar

Hatalı sollama ölüm yolunda can aldı! Kanlı çizmeler yürekleri dağladı

Hatalı sollama can aldı! Kanlı çizmeler yürekleri dağladı

Endişelendiren uyarı: İngiltere varyantı hakim, önlem alınmazsa günlük vaka sayısı 50 bine çıkar

Korkutan uyarı! Önlem alınmazsa sayı 50 bine çıkar

60, 65, 70, 75 KPSS puanıyla hangi devlet kurumları alım yapıyor? İşte memur alım ilanları

KPSS puanı ile devlet kurumları personel alacak

Sağlık Bakanlığı'ndan BioNtech aşısı açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan BioNtech aşısı açıklaması

Hava durumuyla ilgili Meteoroloji uzmanından flaş uyarı: Bunlar sıra dışı olaylar

Hava durumuyla ilgili Meteoroloji uzmanından flaş uyarı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.