KPSS şartı olmadan banka memuru alınacak | Başvuru şartları belli oldu

Türkiye Maarif Vakfı da memur alımı yapacak. Geçtiğimiz gün yayımlanmış olan memur alımı ilanına göre Türkiye Maarif Vakfı bünyesindeki memur eksikliğini karşılamak adına 25 kişilik boş kadro ile KPSS şartı aramaksızın Memur Alımı yapacağını bildirmişti. Başvuruların ilanın yayım tarihi ile başvurular başladı ve hâlâ devam ediyor.

KPSS ŞARTI OLMADAN BANKA MEMURU ALINACAK

İş Bankası 2021 yılı için banka memuru alımı başvuruları için süreç başlamış olup başvurmak isteyen adayların başvurularını en geç 25 Nisan 2021 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gereklidir. Başvurular sadece 23:59 a kadar cv.isbank.com.tr adresinde yer alan İş Bankası Aday Kariyer Portalı üzerinden başvuru yapılabilecektir.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Uyruk Şartı: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Yaş Şartı: 03.05.2021 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak. (03.05.1991 ve sonrasında doğanlar başvurabilecektir.)

Askerlik Şartı: Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış, muaf ya da en erken Ağustos 2022 celp dönemine kadar tecil ettirmiş olmak.

Eğitim Şartı: Üniversitelerin 4 yıllık eğitim verilen ve linkte yer alan bölümlerinden mezun olmak.

Sağlık Şartı: Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak.

Yabancı Dil Şartı: İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birini çok iyi derecede bilmek ve aşağıdaki yer alan sertifikalardan birine sahip olmak.

