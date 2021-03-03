KPSS şartı olmadan memur alımı yapan yerler açıklandı | İşte başvuru şartları

Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı, Uzman Yardımcısı, Şehir plancısı, Mühendis, Zabıta Memuru, VHKİ, Bilgisayar İşletmeni, itfaiye Eri, Şoför, Mimar, Mühendis, Sekreter, Müfettiş Yardımcısı, Subay, Mümaşir, Zabıt Katibi gibi birçok kadrolar için KPSS şartı aranmıyor.
KPSS ŞARTI OLMADAN MEMUR ALIMI YAPILACAK
Kamu kurumları bünyelerindeki eksikliği karşılamak adına farklı bölümlerde memur alınacak. Bu kapsamda alımlar, Mühendis, Şehir plancısı, Uzman Yardımcısı, Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı, Bilgisayar İşletmeni, Mimar, VHKİ, Zabıta Memuru, itfaiye Eri, Mühendis, Subay, Şoför, Sekreter, Müfettiş Yardımcısı, Zabıt Katibi, İcra Katibi, Mübaşir, İnfaz ve Koruma Memuru, Hemşire ve Bilişim Personeli kadrolarında alım yapılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bu kapsamda,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
T.C. vatandaşı olmak,
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık problemi olmamak,
Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak,
Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,
ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI:
KPSS Şartı istenmeden yapılacak memur alımları için gerekli tecrübe ve eğitim niteliklerini taşımak,
2020 Yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Ön Lisans için KPSSP93, Lise için KPSSP94 ve Lisans mezunları için KPSSp3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,
18 yaşına girmiş ve 30 - 35 yaşından büyük olmamak,
Alım yapılacak pozisyona göre ilgili meslek dallarının Ön Lisans, Lise ya da Lisans mezunu olmak şartı aranıyor.
12 BİN 650 MEMUR ALIMI YAPACAK KURUM VE DETAYLARI:
Kamu için yayımlanan ilanlar aşağıdadır. Aşağıdaki bağlantıları kullanarak tüm ilanların detaylarına ulaşabilirsiniz.