KPSS şartı olmadan memur alımı yapan yerler açıklandı | İşte başvuru şartları

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

Adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bu kapsamda,

Kamu kurumları bünyelerindeki eksikliği karşılamak adına farklı bölümlerde memur alınacak. Bu kapsamda alımlar, Mühendis, Şehir plancısı, Uzman Yardımcısı, Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı, Bilgisayar İşletmeni, Mimar, VHKİ, Zabıta Memuru, itfaiye Eri, Mühendis, Subay, Şoför, Sekreter, Müfettiş Yardımcısı, Zabıt Katibi, İcra Katibi, Mübaşir, İnfaz ve Koruma Memuru, Hemşire ve Bilişim Personeli kadrolarında alım yapılacak.

Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı, Uzman Yardımcısı, Şehir plancısı, Mühendis, Zabıta Memuru, VHKİ, Bilgisayar İşletmeni, itfaiye Eri, Şoför, Mimar, Mühendis, Sekreter, Müfettiş Yardımcısı, Subay, Mümaşir, Zabıt Katibi gibi birçok kadrolar için KPSS şartı aranmıyor.

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık problemi olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI:



KPSS Şartı istenmeden yapılacak memur alımları için gerekli tecrübe ve eğitim niteliklerini taşımak,

2020 Yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Ön Lisans için KPSSP93, Lise için KPSSP94 ve Lisans mezunları için KPSSp3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

18 yaşına girmiş ve 30 - 35 yaşından büyük olmamak,

Alım yapılacak pozisyona göre ilgili meslek dallarının Ön Lisans, Lise ya da Lisans mezunu olmak şartı aranıyor.

12 BİN 650 MEMUR ALIMI YAPACAK KURUM VE DETAYLARI:



Kamu için yayımlanan ilanlar aşağıdadır. Aşağıdaki bağlantıları kullanarak tüm ilanların detaylarına ulaşabilirsiniz.

Şahinbey Belediyesi KPSS Puanı İle Memur Alımı İlanı Yayımlandı!

Bülent Ecevit Üniversitesi 23 Hemşire Alımı Yapacak! Lise, Ön Lisans ve Lisans

Adalet Bakanlığı ve CTE 11 Bin 484 Kamu Personeli Alımı Kılavuzu Yayımlandı!

Jandarma Genel Komutanlığı KPSS Puanı İle Personel Alımı Başladı!

TÜBİTAK TBAE KPSS Olmaksızın Personel Alımı Yapacak!

TEİAŞ 5 Farklı Şehirde İşçi Personel Alım İlanı Yayımlandı!

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Jandarma ve Sahil Güvenlik KPSS siz veya 65 KPSS İle 590 Subay Alımı

Dışişleri Bakanlığı Kahire Büyükelçiliği Sözleşmeli Personel Alımı İlanı!

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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 6 Sözleşmeli Personeli Alımı İlanı

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Van Büyükşehir Belediyesi 7 Unvanda KPSS En Az 60 Puan ile 112 Memur Alımı!,

Şırnak Belediyesi 14 Memur Alımı Yapacak ( VHKİ ve Zabıta Memuru )

Aile Bakanlığı (AÇSHB) 16 Alanda 250 Memur Alımı ( Uzman Yardımcısı )

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 10 Coğrafi Bilgi Sistemi Memur Alımı Yapacak!



