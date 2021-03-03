HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. KPSS şartı olmadan memur alımı yapan yerler açıklandı | İşte başvuru şartları

KPSS şartı olmadan memur alımı yapan yerler açıklandı | İşte başvuru şartları

03.03.2021 16:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
KPSS şartı olmadan memur alımı yapan yerler açıklandı | İşte başvuru şartları

Kamu kurumları, toplamda 12 bin 650 kişilik kadro alımı yapacak. Alımlar düşük puan ya da KPSS şartı olmadan yapılacak. KPSS şartı olmadan memur alımı yapan yerlere yapılacak başvurularda bazı şartlar aranıyor.

Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı, Uzman Yardımcısı, Şehir plancısı, Mühendis, Zabıta Memuru, VHKİ, Bilgisayar İşletmeni, itfaiye Eri, Şoför, Mimar, Mühendis, Sekreter, Müfettiş Yardımcısı, Subay, Mümaşir, Zabıt Katibi gibi birçok kadrolar için KPSS şartı aranmıyor.

KPSS ŞARTI OLMADAN MEMUR ALIMI YAPILACAK

Kamu kurumları bünyelerindeki eksikliği karşılamak adına farklı bölümlerde memur alınacak. Bu kapsamda alımlar, Mühendis, Şehir plancısı, Uzman Yardımcısı, Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı, Bilgisayar İşletmeni, Mimar, VHKİ, Zabıta Memuru, itfaiye Eri, Mühendis, Subay, Şoför, Sekreter, Müfettiş Yardımcısı, Zabıt Katibi, İcra Katibi, Mübaşir, İnfaz ve Koruma Memuru, Hemşire ve Bilişim Personeli kadrolarında alım yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bu kapsamda,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

T.C. vatandaşı olmak,

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık problemi olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

memur

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI:

KPSS Şartı istenmeden yapılacak memur alımları için gerekli tecrübe ve eğitim niteliklerini taşımak,

2020 Yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Ön Lisans için KPSSP93, Lise için KPSSP94 ve Lisans mezunları için KPSSp3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

18 yaşına girmiş ve 30 - 35 yaşından büyük olmamak,

Alım yapılacak pozisyona göre ilgili meslek dallarının Ön Lisans, Lise ya da Lisans mezunu olmak şartı aranıyor.

12 BİN 650 MEMUR ALIMI YAPACAK KURUM VE DETAYLARI:

Kamu için yayımlanan ilanlar aşağıdadır. Aşağıdaki bağlantıları kullanarak tüm ilanların detaylarına ulaşabilirsiniz.

  • Şahinbey Belediyesi KPSS Puanı İle Memur Alımı İlanı Yayımlandı!
  • Bülent Ecevit Üniversitesi 23 Hemşire Alımı Yapacak! Lise, Ön Lisans ve Lisans
  • Adalet Bakanlığı ve CTE 11 Bin 484 Kamu Personeli Alımı Kılavuzu Yayımlandı!
  • Jandarma Genel Komutanlığı KPSS Puanı İle Personel Alımı Başladı!
  • TÜBİTAK TBAE KPSS Olmaksızın Personel Alımı Yapacak!
  • TEİAŞ 5 Farklı Şehirde İşçi Personel Alım İlanı Yayımlandı!
  • Van İpekyolu Belediyesi 60 KPSS İle 30 Zabıta Memuru Alımı İlanı 2021
  • Jandarma ve Sahil Güvenlik KPSS siz veya 65 KPSS İle 590 Subay Alımı
  • Dışişleri Bakanlığı Kahire Büyükelçiliği Sözleşmeli Personel Alımı İlanı!
  • Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 15 Personel Alacak! En Az Lise
  • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 6 Sözleşmeli Personeli Alımı İlanı
  • İş Bankası 5 İlde Lise Mezunu Şoför Alımı İlanı Yayımlandı!
  • Bahçelievler Belediyesi 7 Farklı Kadroda 83 Memur Alımı Yapacak! KPSS 60
  • Pendik Belediyesi 20 Zabıta Memuru Alımı İlanı! Lise, Ön Lisans ve Lisans
  • Van Büyükşehir Belediyesi 7 Unvanda KPSS En Az 60 Puan ile 112 Memur Alımı!,
  • Şırnak Belediyesi 14 Memur Alımı Yapacak ( VHKİ ve Zabıta Memuru )
  • Aile Bakanlığı (AÇSHB) 16 Alanda 250 Memur Alımı ( Uzman Yardımcısı )
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 10 Coğrafi Bilgi Sistemi Memur Alımı Yapacak!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu eriklerin fiyatı çeyrek altını solladı! Bu eriklerin fiyatı çeyrek altını solladı!
İki yıla kadar hapsi istenen İmamoğlu'ndan tepkiİki yıla kadar hapsi istenen İmamoğlu'ndan tepki
Tek lastik değiştirilir mi?Tek lastik değiştirilir mi?
Anahtar Kelimeler:
KPSS

En Çok Okunan Haberler

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

8 yıl önce çöpe attığı SIM kartı hayatını kabusa çevirdi

8 yıl önce çöpe attığı SIM kartı hayatını kabusa çevirdi

Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Azerbaycan, Ermenistan'la yeni bir savaşa mı hazırlanıyor?

Azerbaycan, Ermenistan'la yeni bir savaşa mı hazırlanıyor?

Yunanistan'da 6.2 büyüklüğünde deprem!

Yunanistan'da 6.2 büyüklüğünde deprem!

Karadeniz için korkutan açıklama: Önlem alınmazsa yayılabilir

Karadeniz için korkutan açıklama: Önlem alınmazsa yayılabilir

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Kabine toplantısı sona erdi

Kabine toplantısı sona erdi

Diğer Haberler

Bursa'da 150 yıllık tarihi iskender kebapçısındaki vurgunda yeni gelişme

Bursa'da 150 yıllık tarihi iskender kebapçısındaki vurgunda yeni gelişme

Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Yunanistan depremi İzmir faylarını tetikleyebilir

Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Yunanistan depremi İzmir faylarını tetikleyebilir

İmamoğlu'ndan dava tepkisi: Gündemi alabora etme çabaları bunlar

İki yıla kadar hapsi istenen İmamoğlu'ndan tepki

AFAD Müdürü deprem riskini harita üzerinde gösterdi: Kırıkkale’yi çevreleyen 3 tane fay zonu var

AFAD Müdürü deprem riskini harita üzerinde gösterdi: Kırıkkale’yi çevreleyen 3 tane fay zonu var

Kim Milyoner Olmak İster neden yok? Yarışma bitti mi? Açıklama bekleniyor

Kim Milyoner Olmak İster Bitti Mi?

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.