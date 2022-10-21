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KPSS şartsız personel alımı! İŞKUR KPSS'siz güvenlik görevlisi alımı başvurusu nasıl yapılır, koşulları neler?

21.10.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS şartsız personel alımı duyurusu İŞKUR tarafından yapıldı. Açıklamada son başvuru tarihi 26 Ekim 2022 Çarşamba günü olarak belirtildi. Güvenlik görevlileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde 3 vardiya olarak çalışacak. Erkek ve kadın adaylar başvuruda bulunabilecek. Peki, İŞKUR KPSS'siz güvenlik görevlisi alımı başvurusu nasıl yapılır, koşulları neler? İşte İŞKUR'dan yapılan açıklama ve KPSS şartsız güvenlik personeli alımı başvuru koşulları ve son başvuru tarihi...

KPSS şartsız personel alımı! İŞKUR KPSS'siz güvenlik görevlisi alımı başvurusu nasıl yapılır, koşulları neler?

KPSS şartsız güvenlik görevlisi alınıyor. Yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan İstgüven İstanbul Güvenlik A.Ş. üzerinden personel alımı yapılacağı ifade edildi. Peki, İŞKUR KPSS şartsız güvenlik görevlisi alımı başvurusu nasıl yapılır, koşulları neler? İŞKUR'dan yapılan açıklamanın detaylarına haberimizdern ulaşabilirsiniz. İşte KPSS şartsız güvenlik personeli alımı son başvuru tarihi...

KPSS ŞARTSIZ PERSONEL ALIMI İŞKUR BAŞVURU EKRANI

KPSS şartsız, İŞKUR aracılığıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İstgüven İstanbul Güvenlik A.Ş.'ye 94 güvenlik görevlisi alımı yapılacak.

KPSS ŞARTSIZ GÜVENLİK PERSONELİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

İŞKUR GÜVENLİK PERSONELİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR tarafından yayımlanan ilana göre erkek ve kadınların başvuru yapabileceği ilan kapsamında adaylardan en az 1 senelik deneyim isteniyor.

Başvuru süreci 26 Ekim'de sona erecek.

KPSS ŞARTSIZ GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

KPSS şartsız güvenlik görevlisi başvuruları için adaylardan istenen şartlar şu şekilde:

  • 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetine dair kanunun 10. Maddesindeki şartlara sahip olmak

  • Valilik tarafından onaylanan silahlı ya da silahsız özel güvenlik belgesi bulunması,

  • En az 1 yıl deneyimi bulunması,

KPSS ŞARTSIZ GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇALIŞMA KOŞULLARI NASIL?

Günlük 7,5 saat şeklinde çalışacak olan güvenlik görevlileri 3 vardiya olarak çalışmaktadır.

KPSS'SİZ GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

KPSS'siz güvenlik personeli alımı için adayların belirtilen adres üzerinden başvuru yapması gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak kişilerden belge istenmemektedir.

Başvurular, 20 Ekim 2022 Perşembe günü başladı.
Başvuru süreci 26 Ekim'de sona erecek.

Yapılan açıklamada, herhangi bir konuda problem yaşayan kişilerin 0212 380 01 62 – 63 numarası üzerinden bilgi alabilecekleri kaydedildi.

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