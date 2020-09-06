KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 KPSS sınav sonucu tarihi!

Kamu Personel Seçme Sınavı serüveni 6 Eylül 2020 tarihinde “Genel Kültür-Genel Yetenek” ve “Eğitim Bilimleri” iki oturumla tamamlandı. 81 il merkezinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil olmak üzere toplam 95 sınav merkezinde gerçekleştirilen sınavın sabah oturumu saat 10.15’te başladı. KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek sabah oturumunda adaylara 120 soru yöneltildi. 130 dakika boyunca soruları yanıtlayan adaylar öğleden sonra ise; KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumunda 100 dakika boyunca 80 soruyu cevaplandırdı.

Kamu Personel Seçme Sınavı’nın “Genel Kültür-Genel Yetenek” ve “Eğitim Bilimleri” oturumunda mücadele eden adaylar “KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak” sorusunu merak etmeye başladı. 2020 KPSS sonuçları için adaylar heyecanlı bekleyişini hızlandırdı.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları için Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimini açıkladı. 2020 KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumlarının gerçekleştirilmesinden sonra sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyor. ÖSYM sınav takvimine göre, KPSS sınav sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM’nin internet sitesi ve mobil uygulamasından öğrenebilecekler. Sınav sonuçlarına erişim için adayların T.C kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yapmaları yeterli olacak.