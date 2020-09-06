KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 KPSS sınav sonucu tarihi!

Kamu Personel Seçme Sınavı serüveni 6 Eylül 2020 tarihinde “Genel Kültür-Genel Yetenek” ve “Eğitim Bilimleri” iki oturumla tamamlandı. 81 il merkezinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil olmak üzere toplam 95 sınav merkezinde gerçekleştirilen sınavın sabah oturumu saat 10.15’te başladı. KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek sabah oturumunda adaylara 120 soru yöneltildi. 130 dakika boyunca soruları yanıtlayan adaylar öğleden sonra ise; KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumunda 100 dakika boyunca 80 soruyu cevaplandırdı.
Kamu Personel Seçme Sınavı’nın “Genel Kültür-Genel Yetenek” ve “Eğitim Bilimleri” oturumunda mücadele eden adaylar “KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak” sorusunu merak etmeye başladı. 2020 KPSS sonuçları için adaylar heyecanlı bekleyişini hızlandırdı.
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları için Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimini açıkladı. 2020 KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumlarının gerçekleştirilmesinden sonra sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyor. ÖSYM sınav takvimine göre, KPSS sınav sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM’nin internet sitesi ve mobil uygulamasından öğrenebilecekler. Sınav sonuçlarına erişim için adayların T.C kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yapmaları yeterli olacak.
6 Eylül 2020 tarihinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları tamamlandı. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının ardından vatandaşlar KPSS Alan Bilgisi sınavının bölümlerine dair araştırmalarını derinleştirdi. KPSS Alan Bilgisi sınav tarihlerine ilişkin cevap arayan adayların sayısı da fazlalaştı.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları tarihleri ise üç oturumla yapılacak. İlk oturum 12 Eylül 2020 Cumartesi günü saat 10.15’te başlayarak Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarını kapsayacak. İkinci oturum ise 12 Eylül 2020 Cumartesi günü saat 14.45’te başlayacak sınavda Hukuk, Maliye ve İktisat bölümleri yer alacak. Üçüncü oturum ise 13 Eylül 2020 Pazar günü saat 10.15’te başlayacak İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanları bulunacak.
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