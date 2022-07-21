KPSS sınav yerleri 2022 açıklandı mı? Lisans oturumu KPSS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıkladı!

KPSS sınav yerleri ile ilgili ÖSYM'den açıklama gelip gelmediği merak edildi. Ön lisans, lisans ve ortaöğretim olmak üzere toplamda 3 oturumda tamamlanacak. Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın lisans için olan 31 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Peki KPSS sınav yerleri 2022 açıklandı mı? Lisans oturumu KPSS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? ÖSYM AİS ekranı ve ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz...

KPSS SINAV YERLERİ 2022 AÇIKLANDI MI?

KPSS sınav yerleri için geri sayım süğrüyor. 31 Temmuz'da yapılacak olan lisans oturumu öncesi KPSS giriş yerleri henüz açıklanmadı.

KPSS sınav yerleri ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

KPSS sınav giriş belgesi ÖSYM AİS ekranı üzerinden öğrenilebilecek.

LİSANS OTURUMU KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAJ?

KPSS lisans Sınav giriş belgeleri ile ilgili şu an için açıklamada bulunulmadı. Söz konusu belgelerin sınavdan bir hafta 10 gün kadar önce adayların erişimine açılacağı öngörülüyor.

Öte yandan sınav yerlerinin 21 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.

KPSS sınav giriş yerleri ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

ÖSYM AİS EKRANI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi "Aday işlemleri Sistemi" ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://ais.osym.gov.tr/

