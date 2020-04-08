KPSS sınava giriş belgeleri ne zaman çıkacak, sınav yerleri ne zaman belli olacak? (KPSS Alan Bilgisi, KPSS ÖABT, KPSS DHBT)

KPSS’ye hazırlanan adaylar için bir süre daha çalışma fırsatı doğdu. Hele de evde kalınması gerektiği düşünülürse... Salgına karşı önem olarak insanların bir araya gelmesini gerektirecek Kamu Personel Seçme Sınavı gibi durumların önüne geçiliyor. Bu yüzden KPSS çatısı altındaki tüm sınavlar ileri tarihlere ertelendi. Peki KPSS ne zaman? PSS önlisans, KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür, Eğitim Bilimleri; KPSS Alan Bilgisi, KPSS ÖABT ve KPSS DHBT sınavlarının yerleri ne zaman ilan edilecek?

KPSS NE ZAMAN?

ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre 2020 KPSS sınavlarının yeni tarihleri şu şekilde:

2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ): 6 Eylül 2020 Pazar günü

6 Eylül 2020 Pazar günü 2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020 Cumartesi Günü

12 Eylül 2020 Cumartesi Günü 2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020 Pazar Günü

13 Eylül 2020 Pazar Günü 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020 Pazar günü

20 Eylül 2020 Pazar günü 2020-KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020 Pazar Günü

25 Ekim 2020 Pazar Günü 2020-KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020 Pazar Günü

22 Kasım 2020 Pazar Günü 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020 Pazar Günü KPSS SINAVA GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN ÇIKACACAK, SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Kamu Personel Seçme Sınavı Sınavının ertelenmesi ile sınav yerlerinin açıklanması yani sınava giriş belgelerinin de yayımlanması ötelenmiş oldu. ÖSYM’nin genellikle sınav yerlerini sınavdan 7 ila 10 gün önce açıklıyor.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavların ertelenmesi doğal olarak sınav sonuç tarihlerinin değişmesine yol açıyor. Ancak ÖSYM henüz ertelenen sınavların sonuçlarının açıklanacağı tarihlerle ilgili bir açıklama yapmadı. ÖSYMÖ sınav takviminde ertelenen sınavların sonuç açıklama bölümü boş bırakılmış durumda.

