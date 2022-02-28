KPSS sınavı ne zaman? KPSS (Ortaöğretim-Önlisans-Lisans ve EKPSS) sınav tarihleri ve 2022 KPSS başvuruları ne zaman?

2022 yılında yayınlanan ÖSYM takvimine göre KPSS sınav takvimi ve başvuru tarihleri belli olmuş oldu. Kamu kurumlarında çalışmak isteyen binlerce vatandaş Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılım sağlamak için sınavı takip etmeyi sürdürüyor. Sınav öncesinde katılım için başvuru işlemlerinin yapılması gerekiyor. Peki 2022 yılında KPSS ne zaman yapılacak?

2022 KPSS SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs 2022 tarihinde başlayıp 6 Haziran tarihinde son bulacak. KPSS Ortaöğretim oturumu için gerçekleştirilecek olan başvurular 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak. 2022 KPSS Önlisans başvurusu ise 3-15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2022 KPSS SINAVI NE ZAMAN?

2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı 31 Temmuz, 2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 6 Ağustos tarihinde,

2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün 7 Ağustos 2022 tarihinde,

2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 14 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül 2022 tarihinde başlayıp 13 Eylül'de bitecek. Sınav ise 6 Kasım'da gerçekleştirilecek.

2022 KPSS ÖNLİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2022 yılında KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos tarihinde başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de yapılacak.

2022 KPSS LİSANS OTURUMLARI NE ZAMAN?

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos 2022, KPSS ÖABT 14 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

EKPSS NE ZAMAN?

EKPSS 24 Nisan, KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS ÖABT 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım, KPSS DHBT 27 Kasım 2022 tarihlerinde düzenlenecek.

