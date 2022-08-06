KPSS skandalında ön rapor açıklandı! 3 soru birebir aynı, 10 soru benzer...

Türkiye'nin konuştuğu KPSS skandalında flaş gelişme yaşandı. Sınavın iptaline ve ÖSYM başkanının görevden alınmasına neden olan skandalda ön rapor sonuçları geldi. Soruların sızdırıldığı iddiasıyla başlatılan çifte soruşturma kapsamında uzmanlarca hazırlanan ön rapora göre, 3 sorunun birebir aynı, 10 sorunun benzer olduğu belirlendi.

DDK, ÖN RAPORU HAZIRLADI

KPSS sorularının sızdırıldığı ve sınavda şaibe olduğu iddiası üzerine başlatılan soruşturmanın ön raporu Devlet Denetleme Kurulu (DDK) tarafından hazırlandı. Uzmanlar tarafından hazırlanan ön raporda 3 sorunun birebir aynı, 10 soruda ise benzerlik olduğu tespit edildi. Soruşturma çerçevesinde soruları hazırlayan ÖSYM çalışanlarının ise ifadesine başvuruldu.

3 SORUNUN DA CEVAP ŞIKLARININ ÖRTÜŞTÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Sınav öncesi sızdırıldığı iddia edilen 20 soru uzman ekiplerce incelenirken, hazırlanan ön raporda 13 şüpheli sorunun olduğu belirlendi. Uzmanlarca yapılan incelemede 3 sorunun birebir aynı olduğu tespit edilirken, bu soruların cevap şıklarının örtüştüğü de ortaya çıktı. 10 sorunun ise benzerlik gösterdiği belirlendi. İncelemelerin ise halen devam ettiği bildirildi.

Yediiklim Yayınevi’nin soru uzmanlarının telefon aramaları mercek altında

Soruların sızdırıldığı iddia edilen Yediiklim Yayınevi ve soru uzmanları ile ÖSYM çalışanlarının telefon arama ve baz kayıtları da mercek altına alındı. Sınav öncesi, şüpheli görüşme olup olmadığı araştırıldı. ÖSYM çalışanları ve yöneticilerine yönelik iddialar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosunca yürütülürken, Yediiklim Yayınevi ve çalışanlarına yönelik soruşturmanın Müracaat ve Suçüstü Savcılığı’nca yürütüldüğü öğrenildi. (İHA)

