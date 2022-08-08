KPSS skandalının yankıları sürerken şimdi de YDS iddiası! 'Sorular örtüşüyor'

31 Temmuz'daki KPSS sınavında yer alan bazı soruların daha önceden bir yayınevi tarafından deneme kitapçıklarında kullanıldığının ortaya çıkmasıyla başlayan süreç, ÖSYM Başkanının görevden alınmasına ve sınavın iptaline yol açmıştı. KPSS skandalının bir benzerinin ise YDS'de yaşandığı ileri sürüldü.

"YDS'DEKİ SORULAR ÖRTÜŞÜYOR"

Soruların sızdırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında KPSS'deki 3 sorunun birebir aynı, 10 sorunun ise benzer şekilde daha önce yayınevi tarafından paylaşıldığı belirlenmişti. Halk TV yazarı İsmail Saymaz, nisanda gerçekleştirilen YDS / 1 Arapça oturumundaki soruların bazılarının bir başka yayınevinin kaynaklarındaki sorularla örtüştüğü iddiasını dile getirdi.

"BU SINAVLARI ÖNCELİKLİ HALE GETİRİYOR"

Saymaz'ın yazısında konuyla ilgili yer verdiği ifadeler şu şekilde:

"KPSS’de yöneltilen birkaç sorunun Yedi İklim adlı dershanenin soru kitapçıklarındakilerle ortak ve benzer olduğu iddiası üzerine Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Halis Aygün görevinden alındı. Ayrıca KPSS de iptal edildi. Bu arada, geçen nisan ayında yapılan Yabancı Dil Sınavı / 1 Arapça bölümündeki soruların bir kısmının AKDEM Yayınları’nın kaynaklarındaki sorularla örtüştüğü iddia ediliyor. 28 Ağustos’taki YDS sınavının sorularını hazırlayan komisyon üyelerinin, önceki komisyondakilerle aynı kişiler olacağı savunuluyor. Statüsü yüksek devlet kurumlarına personel alımında YDS’nin kullanılması, bu sınavları daha öncelikli hale getiriyor."



