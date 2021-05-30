KPSS son başvuru tarihi araştırıyor. KPSS başvurusu ÖSYM'nin internet sitesinden kabul edilmektedir. Başvurular 28 Mayıs itibarıyla başladı. Peki KPSS son başvuru tarihi ne zaman? İşte 2021 KPSS başvuru tarihleri...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 28 Mayıs 2021'de başlayan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) son başvuru tarihi 14 Haziran 2021 olarak belirlendi.
KPSS başvuruları online ortamda yapılacak. Söz konusu sınava girmek isteyen öğrenciler KPSS başvurusunu ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi ile gerçekleştirecek. KPSS başvurusu yapmak için https://ais.osym.gov.tr/ adresine gidebilirsiniz...
KPSS'ye giriş için adaylardan talep edilen ücret açıklandı. Ücretler; KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu için 90,00 TL, KPSS Alan Bilgisi Sınavları için 65,00 TL, ÖABT için ise 90,00 TL olarak belirlendi.
ÖSYM üzerinden KPSS için başvuracak adayların sistemde geçerli fotoğrafı veya eğitim bilgisi bulunması gerekmektedir. Söz konusu gerekçelerin eksik olması durumda adayların başvurularını, başvuru merkezinden yapmaları belirtilmektedir.
ÖSYM tarafından sınav başvurusu için talep edilen geçerli fotoğraf, kişinin son 50 ay içinde çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğrafa verilen addır.
Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 1 Ağustos 202'de 10.15'te gerçekleştirilecektir. Sınav süresi 130 dakikadır.
Eğitim Bilimleri sınavı 1 Ağustos 2021'de 14.45'te yapılacak. Sınav süresi 100 dakika olarak belirlenmiştir.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 7 Ağustos 2021'de yapılacak ve 10.15'te başlayacaktır.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) 7 Ağustos 2021'de yapılacak ve 14.45'te başlayacaktır.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 8 Ağustos 2021'de yapılacak ve 10.15'te başlayacaktır.
ÖABT, 15 Ağustos 2021'de yapılacak ve 10.15'te başlayacaktır. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati ise 14.45 olarak belirlenmiştir.
Sınav günü herhangi bir aksilik yaşanmaması adına adayların, sınavın gerçekleşeceği binaya erkenden gitmesi gerekmektedir.
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