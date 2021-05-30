KPSS son başvuru tarihi araştırıyor. KPSS başvurusu ÖSYM'nin internet sitesinden kabul edilmektedir. Başvurular 28 Mayıs itibarıyla başladı. Peki KPSS son başvuru tarihi ne zaman? İşte 2021 KPSS başvuru tarihleri...

KPSS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 28 Mayıs 2021'de başlayan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) son başvuru tarihi 14 Haziran 2021 olarak belirlendi.

KPSS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

KPSS başvuruları online ortamda yapılacak. Söz konusu sınava girmek isteyen öğrenciler KPSS başvurusunu ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi ile gerçekleştirecek. KPSS başvurusu yapmak için https://ais.osym.gov.tr/ adresine gidebilirsiniz...

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS'ye giriş için adaylardan talep edilen ücret açıklandı. Ücretler; KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu için 90,00 TL, KPSS Alan Bilgisi Sınavları için 65,00 TL, ÖABT için ise 90,00 TL olarak belirlendi.

ÖSYM üzerinden KPSS için başvuracak adayların sistemde geçerli fotoğrafı veya eğitim bilgisi bulunması gerekmektedir. Söz konusu gerekçelerin eksik olması durumda adayların başvurularını, başvuru merkezinden yapmaları belirtilmektedir.