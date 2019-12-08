KPSS sonuç belgesi nasıl alınır? ÖSYM KPSS sonuç sayfası sorgulama

Devlet memuru olabilmenin hayaline sahip yüz binlerce vatandaş, lise, ön lisans veya lisans derecesine göre KPSS sınavına girip, belirli bir puan elde etmeye çabalıyor. Akabinde, tercih, mülakat ve yerleştirme süreci gerçekleşiyor. Bunun için de KPSS sınav sonuç belgesi büyük önem arz ediyor. Peki KPSS sınav sonuç belgesi nasıl alınır? İşte merak edilenler.

KPSS SINAV SONUÇ BELGESİ NASIL ALINIR?

Eskiden, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından KPSS sınav sonuç belgesi adayların adreslerine gönderilmekteydi. Uzun zaman önce vazgeçilen bu uygulamanın ardından, KPSS sınav sonuç belgesi indirmek için adaylar ÖSYM'nin internet sitesine giriş yapmak zorunda. Zira, Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan elde edilen puanı ve sıralamayı gösteren bu belge, alım yapılacak devlet kadrolarına yapılacak tercihler için son derece önemli.

KPSS SONUÇ BELGESİ İNDİRME, ÇIKARTMA

KPSS sınav sonuç belgesi indirmek, çıkartmak için aşağıdaki adımları eksiksiz bir şekilde takip etmeniz gerekli;

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak, ÖSYM'nin sonuç sayfasına giriş yapın.

Hangi yıl sınava hangi sınava girdiyseniz bunu seçin ve tıklayın.