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KPSS sonuçları açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 17:28 | Son Güncelleme

2018-Kamu Personel Seçme Sınavı lisans (genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi) ve öğretmenlik alan bilgisi testi sonuçları açıklandı - Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans (genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi) ve öğretmenlik alan bilgisi testi (ÖABT) sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2018-KPSS lisans (genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi) ve ÖABT değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ulaşabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS ÖABT ösym

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