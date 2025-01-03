KPSS sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM KPSS 2024/2 tercih sonuç sorgulama ekranı

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2024/2 merkezi atama tercih işlemleri geçtiğimiz ay yapılmıştı. Tercih yapan kişiler merakla tercih sonuçlarını beklemeye başladı.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

TERCİH YAPAN ADAYLAR SONUÇLARI ÖSYM'NİN SİTESİNDEN SORGULAYABİLİR

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre tercih yapan adaylar, an itibarıyla sonuçları sorgulayabilecek. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sonuçlara erişebilecek. Aşağıdaki linke tıklayarak sonuç ekranına ulaşım sağlayabilirsiniz:

KPSS 2024/2 SONUÇ SORGULAMA EKRANI