KPSS sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM KPSS 2024/2 tercih sonuç sorgulama ekranı

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2024/2 merkezi atama tercih işlemleri geçtiğimiz ay yapılmıştı. Tercih yapan kişiler merakla tercih sonuçlarını beklemeye başladı.
19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre tercih yapan adaylar, an itibarıyla sonuçları sorgulayabilecek. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sonuçlara erişebilecek. Aşağıdaki linke tıklayarak sonuç ekranına ulaşım sağlayabilirsiniz:
Okuyucu Yorumları 0 yorum