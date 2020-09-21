KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuç sorgulama ekranı!

KPSS sonuçları açıklandı mı sorusu adaylar tarafından sorulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda tamamlanan KPSS lisans oturumlarının ardından adaylar, KPSS lisans sonuçları ile ilgili ÖSYM’nin yapacağı açıklamaları bekliyor. Konuyla ilgili olarak kritik tarihler belli oldu. Peki, KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak 2020?

2020 LİSANS KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamalara göre KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı belli oldu. Buna göre KPSS lisans sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde adayların erişimine açılmış olacak. Ancak konuyla ilgili ÖSYM tarafından yapılacak güncel açıklamalar da bekleniyor. Çünkü adaylar, sınav sonuçlarının duruma göre erken ya da geç açıklanma ihtimali üzerinde de duruyor.

KPSS SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtının yanı sıra adaylar tarafından KPSS sınav sonuçlarının nasıl öğrenileceği de merak ediliyor. Bu nedenle KPSS sonuç sorgulama ekranı da araştırılıyor. KPSS’ye katılan adaylar tarafından sonuçlar; sonuc.osym.gov.tr resmi interent adresi ve ÖSYM’nin mobil uygulaması üzerinden öğrenilebilecek. Adayların sonuçlarını görüntüleyebilmesi için T.C. kimlik numaraları ve şifre ile sisteme giriş yapması gerekiyor.

Sınav sonuçlarına ilişkin olarak sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine herhangi bir belge gönderilmeyecek. ÖSYM tarafından paylaşılacak olan sonuç bilgileri içerisinde adayların doğru cevap ve yanlış cevaplarının yanı sıra KPSS puanları bulunacak. ÖSYM tarafından yapılacak açıklamaya göre internet sayfasından ilan edilecek olan sonuçlar, adaylara tebliğ hükmünde olacak.

