KPSS sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM 2018-KPSS (Genel yetenek, genel kültür, Alan Bilgisi, ÖABT) sonuçlarını ne zaman duyuracak?

KPSS sonuçları için geri sayım başladı. Kamu personeli seçme sınavı olan KPSS maratonu, 2018 yılında Genel Yetenek ve genel kültür dalında 22 Temmuz'da yapılan sınavla başlamıştı. Alan Bilgisi 1-2 sınavları ise 28 - 29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirildi. 5 Ağustos'ta ise KPSS ÖABT sınavı yapıldı. Bu sınavlara giren adaylar, şimdi tercihlerini yapabilmek için KPSS sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasını bekiyor. Peki 2018 KPSS sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

5 Ağustos Pazar günü yapılan 2018-KPSS ÖABT sınavına toplam 306 bin 263 aday başvurdu. 2018-KPSS oturumlarına ise şu ana kadar toplam 2 milyon 224 bin 284 aday başvurdu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre KPSS Lisans Alan Bilgisi, ÖABT, Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavlarının hepsinin sonuçları 31 Ağustos tarihinde ilan edilecek. KPSS sonuçları aşağıdaki linkte ilan edilecek...

2018 KPSS sonuçları sorgula

KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı Nedir? Niye Yapılır?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.