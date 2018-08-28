KPSS sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM 2018-KPSS (Genel yetenek, genel kültür, Alan Bilgisi, ÖABT) sonuçlarını ne zaman duyuracak?

KPSS sonuçları için geri sayım başladı. Kamu personeli seçme sınavı olan KPSS maratonu, 2018 yılında Genel Yetenek ve genel kültür dalında 22 Temmuz'da yapılan sınavla başlamıştı. Alan Bilgisi 1-2 sınavları ise 28 - 29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirildi. 5 Ağustos'ta ise KPSS ÖABT sınavı yapıldı. Bu sınavlara giren adaylar, şimdi tercihlerini yapabilmek için KPSS sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasını bekiyor. Peki 2018 KPSS sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detaylar...
5 Ağustos Pazar günü yapılan 2018-KPSS ÖABT sınavına toplam 306 bin 263 aday başvurdu. 2018-KPSS oturumlarına ise şu ana kadar toplam 2 milyon 224 bin 284 aday başvurdu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre KPSS Lisans Alan Bilgisi, ÖABT, Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavlarının hepsinin sonuçları 31 Ağustos tarihinde ilan edilecek. KPSS sonuçları aşağıdaki linkte ilan edilecek...
1 Ağustos 2018
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.
Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.
Öğretmen adaylarına yakından ilgilendiren müjdeli haber Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece öğretmen adaylarının KPSS puanlarının geçerlilik süresinde değişikliğe gidildi. Düzenlemeye göre, öğretmen adaylarının KPSS’de elde ettikleri puanların geçerlilik süresinin bir yıl olmasını öngören madde yürürlükten kaldırıldı. Yeni maddede şu ifadeler yer aldı: “Madde 11 - KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için KPSS’de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.”
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