KPSS soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? KPSS lisans soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF!

KPSS lisans sınavına yeniden giren çok sayıda aday yeni sorularla ter döktü. KPSS soruları ve Cevap Anahtarı kitapçığı ile ilgili ÖSYM'den açıklama yapılıp yapılmadığı ise merak konusu oldu. Peki, KPSS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı PDF olarak yayınlandı mı? KPSS soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

2022 KPSS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS soru ve cevap anahtarının sınavdan birkaç saat sonra ya da bir gün sonra ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlanması bekleniyor.

KPSS soru ve cevap anahtarı ile ilgili açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

KPSS 2022 (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 18 Eylül 2022 Pazar günü yapılacak.

Kamu Personeli Seçme Sınavı; genel yetenek ve genel kültür oturumu saat 10.15'te gerçekleştirilecek.

KPSS LİSANS SINAVI KAÇ SORU, SINAV KAÇ DAKİKA?

Genel Yetenek ve Genel Kültür Sınavında adaylara 120 soruya karşılık 130 dakika süre tanınacak.

KPSS Genel Yetenek Testi: 30 Türkçe, 30 Matematik

KPSS Genel Kültür Testi: 25 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 güncel bilgiler olmak üzere 60 soru

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?

2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu tarihi: 24 Eylül 2022 saat 10.15

2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu tarihi: 24 Eylül 2022 saat 14.30

2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu tarihi: 25 Eylül 2022 saat 10.15



