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'KPSS sorularının sızdırıldığı' iddiası! Yediiklim Yayınevine operasyon: Hiç kimseye özel olarak soru verilmedi

04.08.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans oturumuna ilişkin iddiada adı geçen Yediiklim Yayınevinde polis ekipleri arama yaptı. Ekipler, yayınevine ait birçok dijital materyale ve soru kitapçığına el koydu. Yayınevinin avukatı Mustafa Serdar Gözüküçük, "Hiç kimseye özel olarak soru verilmemiştir” dedi.

'KPSS sorularının sızdırıldığı' iddiası! Yediiklim Yayınevine operasyon: Hiç kimseye özel olarak soru verilmedi

Türkiye'nin gündemindeki 'KPSS sorularının sızdırıldığı' yönündeki iddialar sonrası başlatılan soruşturma kapsamında adı geçen Yediiklim Yayınevine polisler operasyon düzenledi. Yayınevine ait birçok dijital materyale ve soru kitapçığına el koyulurken yayınevinin avukatı gözaltı olmadığını belirterek "Hiç kimseye özel olarak soru verilmemiştir" dedi.

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DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Dün akşam saatlerinde Devlet Denetleme Kurulu, 2022-KPSS lisans oturumuna ilişkin iddialar konusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Yediiklim Yayınevinin merkez ofisi ve deposuna baskın gerçekleştirdi. Ekipler, baskın sırasında depoda detaylı incelemeler gerçekleştirdi. İncelemelerde yayınevine ait bütün dijital materyallere el konulurken çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Yayınevinin Kızılay’da gerçekleştirilen arama çalışmalarında ise yayınevine ait dijital materyaller incelendikten sonra el konuldu.

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YAYINEVİNİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Yayınevinin avukatı Mustafa Serdar Gözüküçük, Ostim'deki yayınevinde yapılan aramanın ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Gözüküçük, “Sınava girecek ve giren velilerimizin dört gözle beklediği bu soruşturmanın öncelikle güvenilir, hızlı, kamuoyunu tatmin edecek şekilde sonuçlanabilmesi için gün içerisinde tüm bilgi ve dokümanlar idari birimlere teslim edilmiştir. Sosyal medya sorumsuzca bir tık ile paylaşılan ve birebir olduğu anlatılan soruların bir soru dışında aslında birebir sorunun olmadığı ancak benzer soruların olduğu görülecektir” diye konuştu.

"HİÇ KİMSEYE ÖZEL OLARAK SORU VERİLMEMİŞTİR"

Gözüküçük, yarın Devlet Denetleme Kuruluna (DDK) gerekli bilgilendirme notlarını ileteceklerini belirtti. Şu anda hiçbir gözaltı olmadığı bilgisini veren Gözüküçük, “Bunların sadece belli bir öğrenci grubuna veya kendi öğrencilerimize değil, alenileştirilerek Türkiye'deki 980 ilçemize gönderilen genel testler olduğu ortadadır. Zaten aynı sorular YouTube kanalımızda ve sosyal mecrada hocalarımızın video çözümlerinde yayınlanmıştır. Hiç kimseye özel olarak soru verilmemiştir” dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
KPSS
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