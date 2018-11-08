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KPSS sorularının sızdırılması davaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 18:28 | Son Güncelleme

2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin davalarda 4 sanık "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı - Bir sanık ise aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırılmasına ilişkin 6 davada, sanıklardan birinin beraati kararlaştırıldı, 5 sanığa hapis cezası verildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara sanıklar ve avukatları katıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, FETÖ ile iltisaklarının olmadığını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet Savcısı'nın değerlendirmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Seda Pekbilgin Coşkun, Seyhan Su, Fadime Avşarlı ve Emsal İlkin'in "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Sanıklardan Sezai Süzek ise aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Mahkeme heyeti, Temmuz 2010'daki KPSS'nin ardından kamu görevine ataması yapılan sanık Emsal İlkin'i, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçundan da 3 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırdı, ayrıca sanığın çalıştığı süre göz önünde bulundurularak, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan atandıktan sonra aldığı maaşın iki katı adli para cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Öte yandan aynı suçlardan yargılanan S.Ş, beraat etti.

- İddianame

İddianamede, 10 Temmuz 2010'da yapılan KPSS'den önce soruların ele geçirilerek sanıklara dağıtıldığı belirtilmişti.

Sanıklar arasında "örgüt bağı" olduğu, soruların sınavdan önce genellikle bu bağa uygun dağıtıldığına değinilen iddianamede, profilleri, iş yerleri, aralarındaki mali ve sosyal irtibatları incelendiğinde zanlıların FETÖ içinde yer aldıklarının anlaşıldığı kaydedilmişti.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, örgüt mensuplarına yurt dışından medya üzerinden talimat verdiğine işaret edilen iddianamede, Gülen'in, devlete sızmayı esas alan konuşması hatırlatılmıştı.

Davanın iddianamesinde, "Gülen'in, geçmiş yıllardaki konuşma kayıtlarında, devletin yasama, yürütme ve yargı erklerinin ele geçirilmesine ilişkin talimatlar verdiği, örgütün gerçek amacına ulaşmak maksadıyla ve örgüte bağlı kadroları kamu kurumlarına yerleştirmek suretiyle devleti ele geçirmeyi hedeflediği görülmektedir." ifadesi kullanılmıştı.

İddianamede, 294 bin 909 adayın katıldığı 2010'daki KPSS eğitim bilimleri sınavının iptal edilerek yeniden yapılmasıyla devletin 9 milyon 111 bin 138 lira 13 kuruş zarara uğratıldığı vurgulanarak, YÖK Denetleme Kurulunun, genel yetenek sorularının da sızdırıldığı yönündeki raporuna rağmen bu alanın iptal edilmemesiyle sayıları kesin bilinmemekle beraber binlerce kişinin haksız şekilde devlet memuru olduğu tespitine yer verilmişti.

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Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü KPSS

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