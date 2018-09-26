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KPSS sorularının sızdırılması davasında hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 15:39 | Son Güncelleme

2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin birer kişinin yargılandığı iki davada sanıklar, "FETÖ üyesi olmak" suçundan hapis cezasına çarptırıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırılmasına ilişkin iki davada yargılanan iki sanığa "FETÖ üyesi olmak" suçundan hapis cezası verildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara sanıklar ve avukatları katıldı.

Üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, FETÖ ile iltisaklarının olmadığını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısının değerlendirmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Gamze Kadak ve Yıldız Uzun'un "FETÖ üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

- İddianame

10 Temmuz 2010'da yapılan KPSS'den önce soruların ele geçirilerek sanıklara dağıtıldığının belirtildiği iddianamede, sanıklar arasında "cemaat bağı" olduğu, soruların sınavdan önce genellikle bu bağa uygun dağıtıldığına işaret edilerek profilleri, iş yerleri, aralarındaki mali ve sosyal irtibatları incelendiğinde, sanıkların FETÖ içinde yer aldıklarının anlaşıldığı kaydedildi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, örgüt mensuplarına yurt dışından medya üzerinden talimat verdiği ifade edilen iddianamede, Gülen'in, devlete sızmayı esas alan konuşması hatırlatıldı.

İddianamede, şu tespite yer verildi:

"Gülen'in, geçmiş yıllardaki konuşma kayıtlarında, devletin yasama, yürütme ve yargı erklerinin ele geçirilmesine ilişkin talimatlar verdiği, örgütün gerçek amacına ulaşmak maksadıyla ve örgüte bağlı kadroları kamu kurumlarına yerleştirmek suretiyle devleti ele geçirmeyi hedeflediği görülmektedir."

- Tekrarlanan sınavla devlet, 9 milyon 111 bin lira zarara uğratıldı

İddianamede, 294 bin 909 adayın katıldığı 2010'daki KPSS eğitim bilimleri sınavının iptal edilerek yeniden yapılmasıyla devletin 9 milyon 111 bin 138 lira 13 kuruş zarara uğratıldığı belirtilerek YÖK Denetleme Kurulunun, genel yetenek sorularının da sızdırıldığı yönündeki raporuna rağmen, bu alanın iptal edilmemesiyle sayıları kesin bilinmemekle beraber binlerce kişinin haksız şekilde devlet memuru olduğu tespiti de yer aldı.

Sanıklar, "FETÖ üyesi olmak", "resmi belgede zincirleme sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlarından yargılanıyor.

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