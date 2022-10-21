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KPSS TABAN PUANLARI 2022! KPSS 60 puanla nereye, hangi devlet kurumuna girilir, memur olarak atanılır mı?

21.10.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 KPSS taban puanları, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ve 75 puan alan kişiler tarafından merak konusu oldu. Genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları sonrası bugün açıklanan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları sebebiyle birçok kişi arama motorlarında KPSS atama puanlarını sorguluyor. Peki, KPSS 60 puanla nereye, hangi devlet kurumuna girilir, memur olarak atanılır mı? İşte KPSS lisans taban puanları...

KPSS TABAN PUANLARI 2022! KPSS 60 puanla nereye, hangi devlet kurumuna girilir, memur olarak atanılır mı?

KPSS taban puanları, 21 Ekim Cuma günü ÖSYM tarafından yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrendiler. Peki, KPSS 60 puanla nereye girilir? KPSS lisans taban puanları ve detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

KPSS TABAN PUANLARI

KPSS taban puanları ile ilgili önceki senelere dair bilgiler bulunuyor.

KPSS Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme puanlarında ise bu senenin bilgileri yer almaktadır.

KPSS TABAN PUANLARI 2021 İÇİN TIKLAYIN

KPSS SAĞLIK BAKANLIĞI YERLEŞTİRME SONUÇLARI TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN 2022/5

KPSS 60 PUANLA NEREYE, HANGİ DEVLET KURUMUNA ATANILIR?

KPSS lisans atama taban puanları şehirlere ve kadrolara göre farklılık gösteriyor. Yukarıda yer alan taban puanları erişim yerlerin atama puanların hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

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KPSS 50, 55 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

KPSS 50, 55, 60 puan alan kişiler belediyelerin memur alımları ile jandarma alımlarını tercih edebilecekleri gibi öğretmenevi, polis evi ve misafirhaneler için memur başvurusunda bulunabilirler.

Öte yandan tercih kılavuzu, tercih işlemi için önemlidir. Çünkü, atama puanları ve detaylar hem il, hem memurluk türü, hem de branş ve mesleki pozisyona göre farklılık göstermektedir.

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KPSS 60, 65 PUANLA HANGİ DEVLET KURUMUNA GİRİLİR?

KPSS puanı 60 ve üzeri olanlar sözleşmeli öğretmenlik alanını tercih edebilmektedir.

65 puan bandına ulaşanlar ise Bakanlık kadrolarında yapılacak alımlara başvurabilmektedirler.

Öte yandan, KPSS'de 70 puan alan kişiler EGM, PA, CTE gibi müdürlüklerde de tercih yapabilirler.

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KPSS SONUÇLARINA GÖRE KAÇ PUANLA HANGİ DEVLET KURUMUNA GİRİLİR?

KPSS taban ve tavan puanlar, mesleki pozisyonlar, branş ve kontenjan dağılımı, şehir ve kuruma göre değişkenlik gösteriyor.

Bu sebeple başvuruda bulunacak kişiler, kendi bölümlerine göre önceki yıllardaki yapılmış alımların tercih bilgilerini inceleyebilirler.

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KPSS TABAN PUANLARI

KPSS TABAN PUANLARI 2021/2

KPSS LİSANS TABAN PUANLARI 2022/1

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ÖSYM İLE KPSS SONUÇ EKRANI

KPSS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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