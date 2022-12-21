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KPSS tercih kılavuzu yayımlandı! KPSS 2022/2 tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM tercih ekranı

21.12.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS tercihleri ile ilgili son dakika açıklaması ÖSYM tarafından yapıldı. KPSS 2022/2 tercih kılavuzu yayımlandı ve detaylar belli oldu. Merkezi olarak düzenlenen sınava giren lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları işlemlerini kılavuz içerisinde belirtilen şekilde yapacaklar. Peki, KPSS ön lisans, lisans, ortaöğretim tercihleri nasıl yapılır?

KPSS tercih kılavuzu yayımlandı! KPSS 2022/2 tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM tercih ekranı

KPSS tercih kılavuzu yayımlandı. Merkezi olarak düzenlenen KPSS oturumlarına giren adaylar KPSS 2022/2 tercih kılavuzuna göre işlemlerini yapacaklar. Tercih işlemleri 21 Aralık tarihinde başladı ve 28 Aralık tarihine kadar devam edecek. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavlarına girenler tercih kılavuzunda yer alan nitelik kodlarına dikkat ederek tercihlerini gerçekleştirecekler.

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/2 Tercih Kılavuzuna saat 10.30’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

kpss-sonuçları

Adaylar tercihlerini, 21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 21 Aralık 2022 tarihinde saat 10.30’da başlayacak ve 28 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
KPSS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2022/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

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