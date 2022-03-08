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KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS tercihlerinde son gün ne zaman?

08.03.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sözleşmeli pozisyonlarına, görevlendirmek üzere istihdam gerçekleştirecek. Bilindiği üzere KPSS-2022/4 tercihleri 4 Mart itibarıyla başladı. Adayların gözleri şimdilerde KPSS tercih sonuçlarına çevrildi. KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS tercihlerinde son gün ne zaman? İşte detaylar...

KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS tercihlerinde son gün ne zaman?

KPSS tercih işlemleri devam ediyor. Adaylar KPSS tercihlerini ÖSYM'nin, https://ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirecek. KPSS 2022/4 tercihleri 4 Mart ve 10 Mart tarihleri arasında alınacak. Tercih işlemlerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı atamaları için tercih başvuruları incelenecek. İşte merak edilenler...

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

KPSS tercih sonuçları açıklandığında sonuçlar, ÖSYM'nin AİS ekranından öğrenilecek. KPSS tercih sonuçlarıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. KPSS 2022/4 tercihleri 4-10 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacak. 10 Mart 2022 saat 23.59'da sona erecek olan tercihler, ÖSYM'den gerçekleştirilecek. Sürenin uzatılmayacağı açıklandı.

KPSS 2022/4 tercih kılavuzuna göre hareket etmek isteyen adayların 25 Ekim 2020'de yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Ön Lisans) ve ortaöğretim düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 22 Kasım 2020'de yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Ortaöğretim) girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekli.

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

KPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Ancak daha önce KPSS-2021/7 tercihleri 21-26 Ekim tarihleri arasında alınmış, sonuçlar 17 Kasım'da belli olmuştu. Önceki tercih işlemleri dikkate alındığında sonuçların 1 ay içerisinde açıklanabileceği öngörülüyor.

Yerleştirme sonuçları online ortamdan ÖSYM üzerinden öğrenilecek. Adaylar sisteme T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapacak. Yerleştirme bilgileri, sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından Bakanlığa verilecek. Sonuçlara ilişkin adayların evlerine herhangi bir belge gönderilmeyecek. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma müracaat edecek, atanmak için gerekli olan evrakları ve süreçle ilgili detayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alacaklar.


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