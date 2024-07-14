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KPSS’ye geç kalan adaylar sınavı saniyelerle kaçırdılar! Üzüntüyle kapıdan döndü!

14.07.2024 12:41
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Yurt genelinde ÖSYM tarafından bugün düzenlenen KPSS'ye giren adaylardan bazıları geç kaldı. 10.00'da kapıların kapanmasıyla dışarıda kalan adaylar, sınavı saniyelerle kaçırdı. Adaylar, görevlilere ne kadar dil dökse de sınava alınmadı.

KPSS’ye geç kalan adaylar sınavı saniyelerle kaçırdılar! Üzüntüyle kapıdan döndü!

14 Temmuz Pazar günü (bugün) gerçekleştiren Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) Genel yetenek-Genel kültür oturumu, saat 10.15'te başladı. 15 dakika önce saat 10.00’da bütün sınav merkezlerinin kapıları kapandı.

1 milyon 470 bin 487 adayın başvurduğu sınavda, her yıl görüldüğü gibi bu yıl da, sınava girmek için emek veren adaylardan bazıları sınava geç kaldı. 120 sorudan oluşan, 130 dakika verilen oturuma geç kalan adaylar, büyük bir üzüntü yaşayarak kapıdan geri dönmek zorunda kaldılar.

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Eskişehir ve İstanbul’da sınava girecek bazı adaylar saniyelerle geç kaldıkları için sınava alınmadılar. Koşarak yetişmeye çalışan adaylar, binanın dışında kaldılar.

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‘‘ARACIM BOZULDU’’

Ülkenin pek çok yerinde sınava yetişemeyen adayların nedenleri çoktu. Avcılar Merkez Mahallesi’ndeki Abdulkadir Uztürk Ortaokulu’nda saat 10.00’da kapıların kapanmasının ardından 3 aday geldi. Bir aday aracının bozulduğunu, minibüsle yoluna devam etmek zorunda kaldığını ancak, 2 dakika geç kalması nedeniyle sınava alınmadığı belirtti.

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YANLIŞ ADRESE GİTTİ

Bir başka KPPS adayı ise Avcılar Sabancı 50.Yıl Anadolu Lisesi'nde yanlış adrese gittiği için geç kaldığını, okulun dış kapısından girmesine rağmen sınav salonuna alınmadığını söyledi.

GÖREVLİLERE UZUN SÜRE YALVARDI, ALINMADI

Sınav yerine doğru gelmişti ancak geç kaldığını fark ettiğinde artık kapılar kapanmıştı. KPSS’ye adayı sınav binasına girebilmek için görevlilere uzun süre yalvarsa da içeri alınmadı. (DHA - İHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

Express
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Anahtar Kelimeler:
sınav KPSS aday
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