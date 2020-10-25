HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. KPSS’ye geç kalan kişiyi motosikletli polisler sınava yetiştirdi

KPSS’ye geç kalan kişiyi motosikletli polisler sınava yetiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 15:41 | Son Güncelleme

Sakarya’da Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) geç kalan kişiyi sınava yetiştirmek için motosikletli polis ekipleri yetiştirdi.

Sakarya’da Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) geç kalan kişiyi sınava yetiştirmek için motosikletli polis ekipleri yetiştirdi. O anlar ise polis kamerasına yansıdı.
Sakarya’da binlerce kişinin katıldığı Kamu Personeli Seçme Sınavı’na geç kalan bir kişinin yardımına motosikletli polis ekipleri yetişti. Adapazarı Ahmet Nejdet Güven Caddesi’nde KPSS sınavına yetişmek için polis ekiplerinden yardım talep eden bir kişi, güvenli bir şekilde sınava gireceği okula yetiştirildi. O anlar ise polis kamerasına yansıdı. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, sınava geç kalan kişinin yardım istemesi, polis ekipleri tarafından kask takılarak sınava gideceğe yere kadar götürülmesi yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Taksim ve İstiklal Caddesi'nde endişelendiren kalabalıkTaksim ve İstiklal Caddesi'nde endişelendiren kalabalık
Bugün onların günü!Bugün onların günü!
1/
En Çok Okunan Haberler
İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'
İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'
KPSS'ye iki dakika geç kalınca alınmadı, gözyaşlarına boğuldu
KPSS'ye iki dakika geç kalınca alınmadı, gözyaşlarına boğuldu
Koronavirüsten hayatını kaybetti! Son sözleri yürekleri dağladı
Koronavirüsten hayatını kaybetti! Son sözleri yürekleri dağladı
'Otelinde alkol satılıyor' iddiası olay oldu! Açıklama geldi
'Otelinde alkol satılıyor' iddiası olay oldu! Açıklama geldi
İstiklal Marşı’nı okumamıştı! Bomba sözler
İstiklal Marşı’nı okumamıştı! Bomba sözler
Melek Aslan'ın son görüntüleri ve bıraktığı not ortaya çıktı
Melek Aslan'ın son görüntüleri ve bıraktığı not ortaya çıktı
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
Kargocunun tek suçu adresi bulamamasıydı! Hayatını kaybetti
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Diğer Haberler
Meral Akşener'i duygulandıran an! Gözyaşlarına hakim olamadı
Meral Akşener'i duygulandıran an! Gözyaşlarına hakim olamadı
Bilim insanları, deniz dibinde yaklaşık 4 bin yıllık eserlere ulaştı
Bilim insanları, deniz dibinde yaklaşık 4 bin yıllık eserlere ulaştı
Ankara'da 'İkizler' suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı
Ankara'da 'İkizler' suç örgütüne operasyon
Evde dövülerek, kemikleri kırılmış bulunan yaşlı adam kurtarılamadı
Korkunç olay! Evinde kanlar içinde hareketsiz yatarken bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Wilders'ın skandal paylaşımına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Wilders'ın skandal paylaşımına tepki
RTÜK'ten Netflix açıklaması
RTÜK'ten Netflix açıklaması
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.