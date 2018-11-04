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KPSS'ye geç kalanlar yine kapıda kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 14:17 | Son Güncelleme

SİVAS'ta kamu kurumlarında işe girmek isteyen önlisans mezunu adaylar Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı yaşadı.

KPSS'ye geç kalanlar yine kapıda kaldı

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta kamu kurumlarında işe girmek isteyen önlisans mezunu adaylar Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı yaşadı. Sınava geç kalan adaylar içeriye alınmadı.
2018 yılı önlisans düzeyi KPSS sınavı saat 10.15'te başladı. Erken saatlerde sınavın yapılacağı merkezlere gelen adayların heyecanlı olduğu görüldü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) yerleşkesinde sınava girecek adaylar, giriş belgelerini göstererek ve arama yapılarak içeriye alındı. Birçok aday yanlarında getirdiği oüomobil anahtarı, çanta, cüzdan, telefon, kent kart, koltuk değneği gibi eşyalarını salon girişinde bıraktı. Saat 10.00 itibariyle ise kapılar kapanarak geç kalanlar sınava alınmadı. Sınava geç kalan adaylar kapı önlerinde içeriye alınmayı bekledi. Ayrıca nüfus cüzdanı yerine ehliyetle gelenlerde görevliler tarafından sınava alınmadı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar 120 soruyu çözmek için ter döktü. Sınava girenlerin aileleri ise okul bahçelerinde Kuran okuyarak sınavdaki yakınlarının başarısı için dua etti.

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KPSS'ye geç kalanlar yine kapıda kaldıKPSS'ye geç kalanlar yine kapıda kaldıKPSS'ye geç kalanlar yine kapıda kaldıKPSS'ye geç kalanlar yine kapıda kaldı

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