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KPSS’ye kimlik fotokopisiyle gelince alınmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 11:45 | Son Güncelleme

Adana’da kimliğini kaybeden bir kişi, KPSS’ye kimlik fotokopisiyle girmek isteyince alınmadı.Türkiye genelinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu yapılırken, adaylar saatler öncesinden sınava girecekleri salon önlerine geldi.

Adana’da kimliğini kaybeden bir kişi, KPSS’ye kimlik fotokopisiyle girmek isteyince alınmadı.
Türkiye genelinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu yapılırken, adaylar saatler öncesinden sınava girecekleri salon önlerine geldi. Adana’da da Çukurova Üniversitesinde sınava girecek olan adaylar, saat 09.00’dan itibaren salonlara alınmaya başladı. Polisler salona girmek isteyen kadın ve erkek adayları didik didik aradı. Erkek adayları polislerin dedektörle de araması dikkat çekti. Bir aday ise kimliğini kaybettiği için sınava kimlik fotokopisiyle girmek istedi. Ancak salon görevlileri kadın adayı sınava almadı. Bunun üzerine aday öğleden sonraki oturuma katılmak için nüfus müdürlüklerinin açık olup olmadığını sorup ayrıldı. Adaylar salonlara saat 10.00’a kadar alınırken, bazı adaylar sınava dakikalar kala yanlış salona geldi. Görevlilerden salonun yerini öğrenen adaylar koşarak gitti. Bir kadın adayın ise eşi ve çocuğuyla koşması dikkat çekti. Adaylar öğleden sonra saat 14.45’te de Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak.

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