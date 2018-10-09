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KPSS'ye yetişemediler, gözyaşı döktüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 01:04 | Son Güncelleme

İZMİR'de lise mezunları için düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) büyük heyecan yaşandı.

KPSS'ye yetişemediler, gözyaşı döktüler

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de lise mezunları için düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) büyük heyecan yaşandı. Sınava girmek için sabahın erken saatlerinde, yola çıkan kimi adaylar, saat 10.00'dan sonra gelince, salona giremedi. Sınava giremeyen Melek Yıldız, kampüste gözyaşlarına boğuldu.
İzmir'de Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Katip Çelebi Üniversitesi'nde yapılan KPSS, için sabah saat 09.30'da adaylar salona alınmaya başladı. Tek tek aranan adaylar, yanlarında getirdikleri kalemleri bile atmak zorunda kaldı. Buca'da bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Dokuz Çeşmeler Yerleşkesi'nde sınava giren adaylar, büyük heyecan yaşadı. İlk kez KPSS'ye giren İbrahim Şahin isimli aday, "Hayallerime giden yola ilk adımı attım. Benim için büyük avantaj. Heyecanlıyım. Hedefim memur olmak" dedi. Adaylardan Hatice Elif Kuru da bu sınavı başarıyla tamamlamak istediğini söyledi. Sağlık lisesi mezunu Elif Karakaş ise çok çalıştığını, sağlık alanında iyi işler yapmak istediğini dile getirdi.
EHLİYETLE GELEN ADAY SINAVA GİREMEDİ
Sınava, kimlik kartı olmadan girmek isteyen bir kişi ise içeri alınmadı. Kimlik kartını araçta unuttuğunu söyleyen aday, sınava 5 dakika kala koşarak kimliğini almaya gitti. Sınava 1 dakika kala salona gelen aday, bu kez kimlik kartı yerine ehliyetini getirince, sınava alınmadı. Sınava girmek için Urla'dan gelen Melek Yıldız, kimliğini takside unutunca gözyaşlarına boğuldu. Kampüste oturup ağlayan Yıldız'ı arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Sınav giriş kağıdını yırtan Yıldız, şöyle dedi:
"Urla'dan tam 5 araç değiştirerek geldim. Önce başka bir yere götürdüler. 'Orası değil' dediler, sonra bir başka yere götürdüler, 'Burası da değil' dediler. Tınaztape Kampüsü'ne çıktım. 'Burası da değil' dediler ve beni buraya getirdiler. Aksilik gibi bir de kimliğimi takside unuttum. Sınava giremediğime yanmıyorum. Sabahtan beri koşuyorum. Abartısız 20 dakikadır da buraya yetişmek için yolda koşuyorum. Bu sisteme yanıyorum. Buraya gelmek için 50 lira harcadım. Ben Sabancı'nın kızı değilim. Daha önce sınavlara giremeyip de ağlayanları görüyordum da bunun benim başıma gelebileceğini hiç düşünmedim. Sabah saat 06.00'dan beri buraya gelmeye çalışıyoruz."

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KPSS'ye yetişemediler, gözyaşı döktülerKPSS'ye yetişemediler, gözyaşı döktülerKPSS'ye yetişemediler, gözyaşı döktülerKPSS'ye yetişemediler, gözyaşı döktüler

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